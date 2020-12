LOS PGE SALEN ADELANTE CON EL APOYO CLAVE DE ERC Y BILDU

Las concesiones del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado han salido adelante con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. No obstante, las negociaciones para conseguirlo no han sido fáciles y no están exentas de polémicas. Aquí repasamos algunos de las alianzas que el Gobierno de coalición ha tenido que hacer para derogar los Presupuestos de 2018.