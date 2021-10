Los ciudadanos califican la gestión del Gobierno como mala o muy mala

El presidente Pedro Sánchez anunció el pasado 10 de julio un cambio radical en el Ejecutivo con el relevo de siete ministros, un cambio que no ha gustado a la mayoría de los ciudadanos, que valoran mal o muy mal estos tres primeros meses del nuevo Gobierno.

Los resultados de la encuesta de NC Report para La Razón han recogido los datos y muestran que 21 de los 22 miembros del Ejecutivo suspenden las valoraciones de los ciudadanos. Siendo la única ministra que aprueba, la titular de Defensa, Margarita Robles.

Análisis de los resultados

Del total de encuestados, un 61,2% califica de mal o muy mal estos primeros cien días, lo que supone uno de cada diez encuestados, unos resultados que destacan entre las personas de más de 55 años, que representan el 63,1% de los que valoran negativamente la gestión del Gobierno tras los cambios efectuados por Pedro Sánchez este verano.

En el lado opuesto, tres de cada diez, un 32,2%, califica bien o muy bien estos tres primeros meses, siendo los jóvenes quienes mejor puntuación dan al nuevo Ejecutivo.

Además de la valoración del Gobierno y su gestión, los encuestados muestran su opinión sobre si la remodelación tuvo o no sentido, solo el 18,2% cree que ha sido útil. En el lado contrario el 38,6% opina que todo sigue igual, mientras que para el 37,4% considera que no se ha iniciado ninguna nueva etapa y por tanto, no ha cambiado nada tras los cambios de Gobierno. Para el 46,1% esta reorganización del Consejo de Ministros da más poder al presidente mientras que el 42,6% considera lo contrario.

Respecto a la relación entre los socios hay un empate entre los que creen que ha cambiado frente a los que no. Un 48,9% asegura que la crisis de gobierno inauguró una nueva relación con Unidas Podemos frente al 46,9% que cree que sigue igual. Respecto la relación con los independentistas y Bildu, la mayoría, un 53,9%, cree que no ha variado el vínculo frente a un 39,4% que opina que sí.

Siete de cada diez encuestados no conoce a los ministros

Este es uno de los datos más llamativos que muestra la encuesta. De las malas calificaciones que reciben los 22 ministros, solo hay un aprobado, y es el de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien se mantiene como la mejor valorada del Ejecutivo, con una nota de 5,3 puntos.