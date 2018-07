Cifuentes dice que en España desde hace cien días se vive "postureo y sectarismo"

La presidenta de la gestora del PP de Madrid y presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha lanzado este domingo que lo que se vive en España desde hace cien días, desde las elecciones del 20 de diciembre, se resume en dos palabras, "postureo y sectarismo".

En un acto de Nuevas Generaciones de Madrid, acompañada por el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, Cifuentes ha arremetido contra el "postureo" porque todo lo que se ve es una "tremenda representación televisiva", como la "investidura fallida, que a lo único que conduce es a perder tiempo".

Cifuentes, que ha destacado que repetir las elecciones tendría un coste de 130 millones de euros, ha vuelto a dar su apoyo al presidente del PP y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. "Es el mejor presidente que ha tenido España, que ha tenido que sacar al país adelante con las peores circunstancias", ha defendido.

Cifuentes ha centrado su discurso en el PSOE. Del secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha dicho que "viene de nueva política pero lleva toda la vida". Ella ha reconocido que también lleva "toda la vida" pero lo dice con "orgullo mientras otros se avergüenzan".

Gobierno en minoría

La presidenta de la gestora popular, que ha asegurado a los simpatizantes de Nuevas Generaciones que se van a cansar de escucharla "de aquí a los próximos años", ha remarcado que no es cierto que el PP quiera nuevas elecciones sino que lo que desean es un gobierno popular por haber sido los más votados en diciembre, con 7,3 millones de votos, y gobernar en minoría. "No pasa nada, se puede, os lo digo yo", ha remachado.

"Los españoles no piden ese postureo sino que en España ocurra lo mismo que pasa en Reino Unido, Holanda, Bélgica, Finlandia o Alemania, que tan mal no les va", ha declarado.

Lo que le parece "intolerable" es que el PSOE les "saquen del campo de juego". "Ni siquiera quieren sentarse a hablar con nosotros, con esas chulerías del no es no. Los españoles quieren que sí, que lleguemos a acuerdos, que dejemos de lado los intereses partidarios. Es la hora de que el PSOE no se entere de eso", ha esgrimido.

A Pedro Sánchez le ha criticado que "sólo piensa en consolidarse como líder del PSOE" y ha espetado que "es mentira que el PP no pueda llegar a acuerdos", como lo demuestra el gobierno en minoría de la Comunidad. "No pueden soportarlo, nos ven como la derechona", ha exclamado.