El PP critica al Gobierno por haber actuado "tarde" frente al caso Rubiales

El escándalo Rubiales está traspasando ya el ámbito deportivo, pues no son pocas las figuras políticas que se han pronunciado acerca del comportamiento del Presidente de la Federación. La última en opinar sobre lo sucedido ha sido Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, que en su visita a las ferias de Tomelloso (Ciudad Real) ha interpelado directamente al gobierno de España para que intervenga y aparte a Rubiales de su cargo.

La política popular ha reprochado al Gobierno que haya "llegado tarde" para gestionar la situación, y ha emplazado al Ejecutivo para que "escuche" a la sociedad, a las asociaciones y a las propias futbolistas a la hora de tomar decisiones para destituir a Rubiales. "El Gobierno llega tarde para pedir, exigir y poner en marcha las medidas oportunas para que Rubiales abandone cuanto antes de la RFEF", ha declarado la líder popular.

En sus declaraciones, la vicesecretaria también ha querido referirse a las jugadoras de la selección de fútbol, vigentes campeonas del mundo, para poner en valor su triunfo deportivo: "Tenemos que dejar de hablar de Rubiales, dejar de hablar de esos gestos, de esas opiniones que tanto daño están haciendo, y centrarnos en los fundamental, y es que nuestras futbolistas han conseguido un hito importantísimo, ya no solo en materia deportiva, sino en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres", ha declarado Fúnez.

La opinión de Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se dirigió al Gobierno cuando opinó sobre lo acontecido con Rubiales: en un comunicado en la red social X, Feijóo se refería a una agresión sexual para criticar los efectos de la ley "Sí es sí": "Hablemos de los actos protagonizados por Luis Rubiales, por supuesto. Pero hagámoslo también de esto porque la gravedad de los hechos es innegable. Nuestro ánimo, solidaridad y apoyo a todas las víctimas", ha escrito el líder popular.

Apenas un día después del beso no consentido de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, el presidente en funciones Pedro Sánchez se pronunció censurando al actitud de Rubiales. El pasado jueves, el ministro de la presidencia afirmó que, si la Comisión no tomaba medidas frente a Rubiales, el propio gobierno actuaría para sancionar a Rubiales. Hoy, el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno, ha presentado una petición al Tribunal Administrativo del Deporte que podría conllevar la suspensión cautelar y una posible inhabilitación de Rubiales, si así lo determina el Tribunal. El Gobierno no tiene competencias sobre las Federaciones deportivas, que son entidades privadas sin ánimo de lucro.