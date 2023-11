Las imágenes y vídeos de la nueva noche de protestas en Ferraz contra la amnistía

Unas 7.000 personas han participado a última de la tarde de este martes en la concentración convocada contra la ley de amnistía en las proximidades de la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Desde las siete de la tarde y por quinto día consecutivo varios miles de personas se han concentrado, en medio de un importante dispositivo policial, en los alrededores en la iglesia del Inmaculada Corazón, a escasos 100 metros de la sede socialista, donde un amplio vallado impedía al acceso a la calle.

En un momento de la concentración un grupo de varios miles de manifestantes han tratado de acercarse al Congreso cortando a su paso la Gran Vía.

Después de que el dispositivo policial les impidiera el paso en Neptuno hacia la Carrera de San Jerónimo con un vallado de seguridad, los manifestantes han regresado a las inmediaciones de la sede socialista, custodiada por un fuerte dispositivo policial y sin que por el momento se hayan registrado incidentes graves.

Los manifestantes, que ondean banderas de España además de algunas de la Falange y de la cruz de Borgoña, han coreado vivas a España con consignas como "No nos engañan Cataluña es España", "Esa lechera a la frontera", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" y "Sánchez muérete, policía únete", todo ello junto a una pancarta que reza "España no paga a traidores, amnistía no".

Convocada a través de las redes sociales y no comunicada a la Delegación del Gobierno, la protesta ha contado con la presencia de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que ha hecho declaraciones a los medios en la zona.