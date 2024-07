El PP carga contra Sánchez por su "ambición desmedida" y remarca que su mujer "está en el banquillo"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno de tener una "ambición desmedida" y de querer incluso "atribuirse los méritos" de la Selección española: "Fui con Feijóo a la plaza de Colón, a Sánchez no lo vi en el terreno de juego, a Sánchez no lo vi ni siquiera en el banquillo, no, la que está en el banquillo es su mujer".

"Nunca en una democracia moderna como la española, la mujer del Presidente del Gobierno estuvo sentada en el banquillo de un juzgado de instrucción, imputada por corrupción, tráfico de influencias y ahora denunciada por la Complutense, nada más y nada menos que por apropiación ilegal", ha señalado Tellado.

Ha sido durante su intervención en la mesa redonda titulada "Comunicar en tiempos revueltos", organizada por la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP y del grupo parlamentario del PP en el Parlamento europeo "Jóvenes Europeos: Superando Retos", acompañado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Tellado ha insistido en que Sánchez no debió ser presidente después de las elecciones generales del 23J porque perdió las elecciones y también porque "la aritmética que le permitía ser presidente es una aritmética democráticamente imposible, democráticamente inviable".

En la misma línea ha asegurado, textualmente, que Sánchez llegó al Gobierno gracias a la corrupción política, se mantiene en el Gobierno a través de la corrupción económica y es un Presidente que vive instalado en la corrupción moral.

Tellado ha mencionado la ley de amnistía, "una ley dictada al servicio y al interés de personas con nombres y apellidos a cambio de los siete votos", en el caso de corrupción política.

Para la corrupción económica, ha indicado: "Cuando creíamos que no había nada más despreciable que robar el dinero de los parados (en el caso ERE), descubrimos que sí, que el Partido Socialista podía ir más lejos y es robar, a través de comisiones y mordidas, el dinero de las mascarillas cuando toda España estaba encerrada en sus casas por la pandemia del covid. El Partido Socialista siempre puede ir más lejos".

Y en cuanto a la "corrupción moral", Tellado ha indicado que se refiere a "hacer lo contrario de lo que te habías comprometido en campaña electoral para hacer".

Además, el popular ha incidido en que el actual Gobierno "no legisla": "El gobierno no tiene planes de futuro porque no es capaz ni siquiera de aprobar los presupuestos generales de este año y ni siquiera los del siguiente. El gobierno no tiene futuro. Tenemos un gobierno que está muerto, esperando el certificado de defunción que es el que se va a aprobar".

Centrar el voto

Tellado ha destacado que, lo aprendido en los últimos años", es que el voto del centro derecha se divide, "Sánchez sigue gobernando", por ello ha pedido "concentrar el voto" y ser el partido hegemónico.

"Tenemos la obligación de unificar el voto del centro derecha y unificar el voto del cambio. Trabajamos no solamente para que la gente que piensa exactamente igual que nosotros, nos vote. No. Trabajamos para que todo aquel que quiere que el sanchismo pasa a la historia nos dé su voto y uniendo toda esa fuerza y esa energía seamos capaces de darle a España un gobierno mejor, un gobierno distinto", ha apostillado.