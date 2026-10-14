Bolaños, sobre un posible indulto a García Ortiz: "El asunto ya está en mi mesa"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido entrevistado por Ferreras en Al Rojo Vivo, donde ha charlado sobre las elecciones generales, la posición actual del PSOE, la amenaza en las urnas del Partido Popular y el tema principal de estos comicios, que no es otro que la vivienda.

Entre otros temas, Bolaños ha hablado sobre el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ante la pregunta de Ferreras de si es "partidario del indulto a Álvaro García Ortiz", ha confirmado que el expediente para un posible indulto ya ha llegado a su mesa, una vez completados los trámites previos. Bolaños deberá ahora elaborar una propuesta para elevarla al Consejo de Ministros.

"Quizás soy la persona menos idónea para hablar de este asunto, porque precisamente tengo el tema en mi mesa", ha respondido Bolaños. A continuación, ha explicado que "ya han terminado todos los trámites preceptivos previos que hay que culminar y el asunto ya está en mi mesa para que yo haga una propuesta al Consejo de Ministros", ha respondido el ministro.

Con estas palabras, Bolaños ha confirmado que el procedimiento ha avanzado hasta la fase en la que debe preparar la propuesta correspondiente, pero no ha anunciado una decisión definitiva sobre el caso.

Bolaños descarta equiparar el caso de García Ortiz con el de Ábalos

Otro de los asuntos abordados durante la conversación ha sido la posibilidad de que el Gobierno estudie un indulto para el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Preguntado por esta cuestión, Bolaños ha rechazado equiparar ambos casos. "Yo creo que son causas absolutamente distintas y sentencias con hechos que nada tienen que ver la actuación de uno y de otro", ha afirmado, en referencia a García Ortiz y Ábalos.

Ferreras ha insistido en la posibilidad de que se planteara una solicitud de indulto para el exministro. Bolaños ha respondido que todas las peticiones de este tipo deben analizarse conforme a la ley, pero ha reiterado que los hechos por los que han sido condenados ambos son diferentes.

El Supremo se opuso al indulto

Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La tramitación del indulto ha contado con posturas diferentes dentro de la Fiscalía y el tribunal sentenciador. Mientras que la Fiscalía del Tribunal Supremo informó a favor de un indulto parcial para reducir la duración de la inhabilitación, los magistrados que condenaron a García Ortiz emitieron un informe desfavorable a la medida de gracia.

El informe del Supremo no es vinculante, por lo que el Gobierno puede conceder el indulto pese a la oposición de los magistrados. La decisión corresponde al Consejo de Ministros, una vez completado el procedimiento administrativo.

La cuestión ahora es qué propuesta elevará Bolaños al Ejecutivo y cuándo se adoptará una decisión definitiva.