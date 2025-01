Bolaños asegura que algunos acuerdos para tramitar el decreto ley ómnibus "están muy avanzados"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su confianza en que las negociaciones con Junts lleguen a buen puerto para aprobar el decreto ley 'omnibus', que fue rechazado el miércoles en el Congreso.

Bolaños, en una entrevista a Eldiario.es ha comentado que algunos acuerdos "se están negociando y están muy avanzados", aunque no ha dado más detalles para ser "discreto" sobre las conversaciones con Junts.

La mayoría parlamentaria del Ejecutivo se ha vuelto a poner en duda ya que el miércoles en el Congreso, los votos en contra de Junts junto con los de PP y Vox tumbaron el decreto ley en el que se incluían, entre otras medidas, la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana o al transporte.

La cuestión de confianza, clave para el voto en contra de Junts

"Ya estamos trabajando con los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto ley", ha confirmado el ministro en la entrevista. También ha comentado que el voto en contra de Junts "no tiene que ver con el contenido del decreto ley, tienen que ver con otras cuestiones como es la moción de confianza". De hecho, ha contado que el decreto ley "había sido trabajado con los grupos parlamentarios".

El pasado diciembre, el partido de Carles Puigdemont pidió a Pedro Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza, algo que la Mesa del Congreso ha ido posponiendo. Esto no ha gustado al partido catalán, que ha anunciado la suspensión de relaciones con los socialistas.

Por lo tanto, tal y como Bolaños ha expresado "tenemos que hacer es recuperar esa confianza, convencerles de que estamos trabajando para llegar y materializar los acuerdos que hemos alcanzado". Del mismo modo ha manifestado su sorpresa "porque nosotros cuando llegamos a acuerdos, los cumplimos".

No entiende la propuesta del PP de "trocear el decreto"

El ministro de Presidencia también ha indicado que le "cuesta creer que Junts se eche en brazos del Partido Popular y Vox. No creo que sea positivo tampoco para Junts". Algunos

Sobre la propuesta del PP de "trocear" el decreto para apoyar unas ayudas y no otras, Bolaños ha insistido en que es "un todo porque contiene un escudo esencial en todas sus partes". Ha dicho que no entiende qué quiere el PP, "¿que recortemos a los afectados de la dana, pero no a los pensionistas? ¿Que recortemos a los jóvenes, pero no a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital?"

También ha hablado sobre los Presupuestos Generales del Estado manifestando que "la voluntad" del Gobierno es aprobarlos. Y sobre la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido su continuidad en el cargo porque "es un hombre íntegro" que persiguió "el delito para contar la verdad".