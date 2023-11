Belarra, Montero y Rufián piden a la Corte Internacional que detenga y juzgue a Netanyahu por genocidio

La ministra de Derechos Sociales en funciones y líder de Podemos, Ione Belarra, la titular de Igualdad, Irene Montero, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián y el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn han impulsado junto a otros 77 cargos políticos un escrito remitido al fiscal del Tribunal Penal Internacional donde reclaman la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que sea juzgado por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.

La petición, que se dirige contra miembros del Gobierno israelí como el ministro de Defensa Yoav Galant, está suscrita también por los diputados de la formación morada Lilith Verstrynge (también secretaria de Estado en funciones), Javier Sánchez Serna, Martina Velarde y Noemí Santana, así como por los coportavoces del partido Pablo Fernández e Isa Serra.

A ellos se suman los eurodiputados María Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva, Miguel Urbán (Anticapitalistas) Pernando Barrena (Bildu), Manu Pineda (IU), Diana Riba (ERC), el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall. A ellos se suman diputados autonómicos como Oihana Etxebarrieta (Bildu), Jenn Díaz (ERC) o Alejandra Durán (Podemos).

En el plano internacional firman el escrito cargos como el secretario general del Partido de los Trabajadores de Bélgica, Peter Mertens, varios diputados de Chile, México y Bolivia, así como diversos eurodiputados de fuerzas progresistas.

Genocidio y crímenes de guerra

La petición de juzgar a Netanyahu se formula al amparo del artículo 15 del Estatuto de Roma y específicamente solicita a la Corte que amplíe la investigación que inició en 2021 contra Israel por crímenes de guerra a la luz de los hechos ocurridos desde el pasado 7 de octubre, en respuesta al ataque de Hamás, entre los que destacan actuaciones armadas contra campos de refugiados, el uso de fósforo blanco o el bombardeo contra el hospital de Al-Ahli en Gaza.

Además, el escrito aporta documentación para dar respuesta a la solicitud de apoyo formulada por el propio fiscal de la Corte Internacional, Karim Ahmad Khan el pasado 29 de octubre, cuando visitó el paso fronterizo de Rafah (Egipto) y pidió "cooperación" y "asistencia" a la comunidad internacional para hacer que se respete el derecho internacional en la zona.

Según plantea el documento y remarcan fuentes del partido morado, Netanyahu y su cúpula política han cometido hechos indiciariamente constitutivos de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, contemplados en el citado Estatuto de Roma.

Por ejemplo citan los ataques contra bienes civiles, el traslado forzoso de la población civil por parte de una potencia ocupante o la "persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos".

La propia Belarra ha difundido un vídeo a través de sus redes sociales, donde defiende que ante los crímenes de Israel en Gaza hay que "pasar a la acción" contra este "genocidio en directo" para "promover un alto el fuego y que termine esta barbarie".

La ministra de Igualdad en funciones ha compartido este comentario y ha añadido el siguiente mensaje: "No en nuestro nombre y no con nuestro silencio. No vamos a ser cómplices, vamos a actuar".