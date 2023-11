Belarra exige "rectificar" el veto a Podemos en el Gobierno: "Yolanda Díaz no me llama desde julio"

Ante la posibilidad de quedarse fuera de la cartera de ministros del próximo Gobierno de coalición conformado por PSOE y Sumar, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "aún hay tiempo de rectificar". Según ha explicado en el patio del Congreso de los Diputados sería "un error político de enorme calado" dejar a la formación morada fuera del Ejecutivo.

Asimismo, Belarra ha insistido en que si su partido no forma parte, el próximo Gobierno será uno en el que "sólo mandan el Partido Socialista y Pedro Sánchez", obviando la presencia de Sumar, y así "las posibilidades reales de llevar a cabo cambios relevantes en nuestro país están seriamente comprometidas".

Y considera que el bloque plurinacional necesita tener "conciencia de que todos somos necesarios para hacer frente a las derechas asalvajadas". De hecho, ha apuntado que "todo lo que la gente recuerda de este primer Gobierno de coalición lo propuso y lo peleó Podemos", como serían la del SMI, el ajuste del precio del gas, la Ley de Vivienda, las normas feministas y los permisos de cuidados.

Veto a Podemos

Según la ministra de Derechos Sociales en funciones, el veto "es algo que ya ocurrió en el año 2019, en el que fuimos a unas repeticiones electoral precisamente por la resistencia del Partido Socialista a que podemos llegar al Gobierno. Y ahora lo que está encima de la mesa es si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz perpetran ese veto a Podemos en el Gobierno". Sin embargo, cree "que aún hay tiempo de rectificar".

Yolanda Díaz no me llama desde julio

Por otro lado, Belarra ha confirmado el distanciamiento con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que, según indica no le ha dicho ni que sí ni que no habrá ministerios para Podemos. "No, Yolanda Díaz no me llama desde julio", ha apuntado.

Aun así, se espera que los cinco diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez.