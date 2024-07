El autor de Fariña desmiente las palabras de Sánchez sobre el "secuestro" del libro: "El PP no lo censuró"

El plan de regeneración democrática expuesto por Pedro Sánchez centró los focos de la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno presentó los puntos clave de este plan y anunció una ronda de encuentros con las fuerzas parlamentarias para trabajar en estas propuestas.

El plan está relacionado con los medios de comunicación y la desinformación que Sánchez achaca a "las nuevas herramientas" como las redes sociales y los "pseudomedios". Por ello, Sánchez prometió nuevas medidas relacionadas con que los medios deben dar a conocer sus accionistas, audiencias y financiación o una actualización de la ley de publicidad institucional, entre otros puntos.

El autor de Fariña desmiente a Sánchez

Uno de los puntos de fricción entre Sánchez y Feijóo fue el relacionado con el libro de Fariña. "Feijóo convivió pacíficamente con el secuestro y la censura de un libro, de Fariña, que contaba una verdad tan incómoda como real", empezó a decir Sánchez.

El presidente del Gobierno añadió que el libro fue "secuestrado y se impidió su comercialización en un territorio como es Galicia".

En la réplica, Feijóo no dudó en responder sobre este tema a Sánchez: "Es un bulo más. Dice que nosotros hemos censurado un libro y por eso no se publicaba, y acaba de salir el autor a decir que nosotros no lo censuramos, pero señor Sánchez...".

El líder del PP se refería así al mensaje publicado por Nacho Carretero en su cuenta de Twitter, en un texto en el que desmintió la afirmación de Sánchez. "Una aclaración: el PP no censuró Fariña, lo censuró una jueza", escribió el autor de la obra.