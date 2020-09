La Audiencia Nacional respalda a Pablo Iglesias y le devuelve la condición de perjudicado en el caso Dina

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de Pablo Iglesias y ha ordenado que el vicepresidente del Gobierno vuelva a figurar como perjudicado en el caso Dina, que investiga la difusión de información robada del móvil de su excolaboradora Dina Bousselham en contra de Iglesias y de Unidas Podemos.

Los magistrados han recordado que en los registros en la casa de Villarejo se encontró un dispositivo informático que contenía documentación proveniente del móvil de Bouselham, que después fueron publicados en los medios de comunicación y señalan que si en su momento Iglesias fue admitido como perjudicado en la causa se debió a que se consideró improbable que el origen de la publicación de esas informaciones estuviera en la organización que dirigía Villarejo.

En su escrito exponen que cuando el juez García Castellón retiró la condición de perjudicado al vicepresidente del Gobierno, no existían pruebas para sustentar que los hechos se produjeran conforme a alguna de las hipótesis alternativas planteadas por el magistrado. Además, advierte de que no es de su competencia investigar cuestiones ajenas a la causa, como por ejemplo si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta.

