Así explica Ábalos cómo Pedro Sánchez lo cesó: “Tras un largo viaje juntos…”

José Luis Ábalos acudió el pasado 12 de diciembre al Tribunal Supremo para declarar de forma voluntaria ante el juez instructor Leopoldo Puente sobre cuatro delitos en relación al caso Koldo.

Durante su comparecencia, que se extendió más de tres horas, explicó su relación con Víctor de Aldama, Santos Cerdán, la compra de mascarillas o la adjudicación de contratos por carreteras.

Ábalos dice que Sánchez no le dio ninguna razón

El exministro de Transportes también habló sobre cómo fue su salida del Partido Socialista, la cual achaca a "pérdida de confianza", porque dice que desconoce las verdaderas razones de su cese.

"Puedo especular, especuló todo el mundo, pero el presidente no me comunicó ninguna razón (…). A nivel privado no me dio ninguna" dijo Ábalos al mismo tiempo que comentaba que esta decisión Pedro Sánchez se la comunicó "el día que me citó el Presidente en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido".

Lo considera una pérdida de confianza

Ábalos interpretó "aquel cese como una pérdida de confianza". Tras esta decisión, el exministro dimitió como Secretario de Organización: "Entendía que no era posible seguir desarrollando estas tareas" porque se había convertido "en un obstáculo". Justo una semana después presentó a Sánchez su carta de dimisión de forma voluntaria, aunque obligado por las circunstancias.

Qué más ha dicho Ábalos en su declaración

Durante la declaración, que duró más de tres horas, Ábalos señala a Santos Cerdán como la persona que le propuso que Koldo García fuera el conductor que le llevara a los diferentes actos del PSOE y explica que le conoció durante un par de visitas a Navarra en 2016. Tras estos viajes, Ábalos le nombró su asesor, como una muestra de "agradecimiento" por "toda su asistencia personal".

Además, Ábalos se desvincula de los contratos otorgados en plena pandemia a la empresa de Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas vinculada a Víctor de Aldama y afirma que se limitó a "firmar una orden ministerial". Del mismo modo, sobre los tres pisos que aparecen en el sumario, Ábalos define a Koldo como su "asistente personal" y explica que delegó en él todas las gestiones inmobiliarias.