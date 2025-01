Ábalos señala a Santos Cerdán como el que le propuso a Koldo García como conductor

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos declaró en el Tribunal Supremo (TS) que fue el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien le propuso a Koldo García como su conductor "24 horas", tras las convulsas primarias de 2016 que devolvieron a Pedro Sánchez el control de la formación, para acometer la misión de "coser el partido". "Me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba", dijo sobre el que acabó siendo su asesor ministerial.

Así se expresó Ábalos en la declaración voluntaria que prestó el pasado 12 de diciembre ante el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press.

A preguntas del magistrado, el ex ministro recordó que conoció a Koldo "en un par de visitas a Navarra" durante las primarias socialistas de 2016 en las que se recorrió "todo el territorio nacional". Concretamente, situó ese primer encuentro en un acto celebrado a principios de 2017 en Aldea Nueva del Ebro. "La otra vez lo vi en otro acto, también de Navarra, siempre en presencia de Santos Cerdán", precisó.

Hasta ese momento, aseguró, no había visto a Koldo porque su trayectoria política se había limitado a Valencia. No fue hasta esa pugna interna cuando empezó a tener "algún despliegue de acción política nacional", comentó.

Interrogado sobre cómo acabó nombrándole asesor en el Ministerio de Transportes en 2018, Ábalos contó que siendo ya secretario de Organización del PSOE "había que coser el partido" porque el proceso de primarias "había sido un poco traumático", dado que "la mayoría de los cargos orgánicos institucionales habían apostado por la candidatura que perdió".

"Era necesario recomponer el partido. Me tenía que mover mucho por España y estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas toda la semana, porque los conductores que teníamos en la sede del partido pues tenían unas limitaciones laborales y nosotros necesitábamos que, además, tuviera un compromiso militante (...) Entonces se me propuso a esta persona", relató.

Al ser preguntado por Puente sobre quién fue, Ábalos contestó: "Me lo propuso Santos Cerdán". Tras ello, Koldo se desplazó desde Pamplona para "hacer esta labor". "Él me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba", describió y señaló que, "en agradecimiento" a "toda su asistencia personal", cuando fue nombrado ministro le hizo asesor.

"Tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido"

El instructor también se interesó por las razones que llevaron a su cese en 2021, a lo que Ábalos respondió que el presidente del Gobierno no le comunicó "ninguna razón".

"Las que expuso públicamente fueron que quería proceder a un importante cambio en la composición del Gobierno, de hecho lo fue, para impulsar una nueva etapa que superara la crisis de la pandemia (...) A nivel privado, no me dio ninguna el día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que, tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido", manifestó.

"A consecuencia" de su salida de Transportes, Ábalos presentó su dimisión como secretario de Organización del PSOE al considerar que se había producido "una pérdida de confianza" de Sánchez hacia él. "Entiendo que me convertía en un obstáculo, (...) no tenía mucho sentido seguir", aclaró a Puente.

"Me limité a firmar una orden ministerial"

Centrado ya el interrogatorio en los contratos adjudicados desde Transportes a Soluciones de Gestión --empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama-- en plena pandemia, por los que arrancó la investigación judicial, Ábalos se desvinculó de los mismos, descargando la responsabilidad de esas contrataciones en el subsecretario del momento, Jesús Manuel Gómez, imputado en la Audiencia Nacional (AN).

"Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo absolutamente en nada", sostuvo, recalcando que no solo no dio "ninguna instrucción" para que se contratara con una determinada empresa, sino "más bien lo contrario".

En este punto ha explicado que, como al Ministerio llegaban "ofertas a veces muy exóticas" y había "mucha ansiedad" en el Gobierno por conseguir material sanitario, temía que la urgencia pudiera derivar en "irregularidades" --advirtiendo incluso "riesgos de malversación"--. Para evitarlo, puso este asunto en manos de Gómez, "sin conocerlo, simplemente por su currículum: Era interventor de Hacienda".

Ábalos destacó que, aunque no era obligatorio en ese contexto de emergencia, "se pidieron más ofertas" y se bloqueó el pago hasta que el material llegara. De todo ello, aseveró que se ocupó Gómez. De hecho, calificó de "pura fantasía" que se diga que De Aldama pidió a Koldo que ya cesado como ministro, entre finales de 2023 y principios de 2024, le instara a intervenir por un problema con el Gobierno balear, "del PP y Vox".

Delegó las gestiones inmobiliarias en Koldo

En cuanto a las presuntos pagos en especie que habría recibido de De Aldama y sus socios en forma de inmuebles a cambio de contratos públicos, Ábalos negó igualmente este extremo haciendo referencia a los tres pisos que han aflorado en el sumario.

Aquí delegó en Koldo, al que definió como su "asistente personal", aunque también "coordinaba con el servicio de seguridad" y "recibía todos los mensajes" que le querían trasladar. "Era la persona de referencia para llegar a mí", resumió.

En este contexto, declaró que encargó a Koldo la búsqueda de un alquiler vacacional para su familia en el verano del 2021, negando ser conocedor de que Have Got Time, una de las empresas enmarcadas en la presunta trama, era la dueña del chalet gaditano de La Alcaidesa que se acabó arrendando. "La empresa esta no me sonaba de nada, no la conocía y pregunté, por prevención, si tenía algo que ver con el Ministerio (...) Y (Koldo) me dijo que no", añadió.

De la joven estudiante de odontología con la que entre 2018 y 2019 mantuvo una "relación extramatrimonial" --"yo intimidad no tengo, señoría"--, Ábalos contó asimismo que la conoció a través de "los hermanos" Koldo y Joseba y que el hecho de que acabara viviendo en un piso en la madrileña Plaza de España fue "una gestión de Koldo". Las rentas las fue pagando Luis Alberto Escolano --socio de De Aldama--, le subrayó el magistrado, a lo que el ex ministro reaccionó insistiendo en que era "una cuestión de Koldo".

En la misma línea se pronunció acerca de la contratación de la joven en las empresas públicas INECO y TRAGSA, aunque está vez depositó la responsabilidad en Joseba García. Según narró, éste consiguió un proyecto de INECO y decidió contratarla como "asistente". En cuando el salto a TRAGSA: "Es que ni lo sabía".

No obstante, Puente quiso saber por qué Koldo le informó en un mensaje de que se le terminaba el contrato en INECO, cuando ya no eran pareja sentimental, a lo que Ábalos contestó que simplemente le "daba cuenta" sobre la vida de una persona con la que compartió un año.

Del tercer inmueble, el piso del madrileño Paseo de la Castellana valorado en casi 2 millones de euros que De Aldama definió como una "garantía" de empresas constructoras para contratos "preadjudicados", Ábalos rechazó este extremo, acotando la operación inmobiliaria a un mero alquiler con opción a compra que encargó también a Koldo y fue "fallido" porque estaba 'okupado'. "Yo, con el tiempo, me he sentido engañado", apostilló.

Del mismo modo, ciñó la relación con De Aldama a Koldo, diciendo que la relación entre ambos era "muy estrecha" porque su asesor "se apoyó mucho" en el empresario porque "venía de Navarra y Madrid lo conocía poco". "Se convirtió en una especie de muleta para muchas cosas", admitió, pero enfatizando que "nunca" ha recibido dinero en metálico del empresario.