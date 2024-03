El PP asegura que hay caso Koldo "para rato, para esta legislatura y la que viene"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que "la trama de corrupción del PSOE estaba incrustada en la sala de máquinas del partido, en la calle Ferraz", y ha preguntado a los que "apuntalan a Pedro Sánchez en la Moncloa, Sumar, Bildu, Esquerra, Junts, el PNV, todos estos que apoyan a Sánchez" si "van a apuntalar también la corrupción del Gobierno".

Bendodo ha afirmado que hay 'caso Koldo', sobre supuestas mordidas en contratos de material anticovid, "para rato, para esta legislatura y para la que viene", ha insistido en que Sánchez debe dar explicaciones y ha considerado que la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, tiene estos días "una magnífica oportunidad de desmarcarse definitivamente de la corrupción del Gobierno al que apuntala y de la que es miembro".

"Si no dice ni pío, ella será cómplice, ella y el proyecto de Sumar, de un Gobierno corrupto como el de Pedro Sánchez, del que ella es vicepresidenta. Esperamos explicaciones y un distanciamiento claro y nítido para saber que no son lo mismo", ha apostillado el líder del PP, que se ha reunido este sábado con diputados y senadores del PP malagueño en Estepona (Málaga).

Ha señalado que dicha supuesta trama de corrupción "operaba antes, durante y después de la pandemia y no es un simple caso de mascarillas", añadiendo que "campaba a sus anchas no sólo en el Ministerio de Transportes, sino en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, estaba incrustada en la sala de máquinas del PSOE". "Y nadie da explicaciones", ha lamentado.

Se ha referido a los "paralelismos" que en su opinión hay "entre el 'caso Ábalos' y el de los ERE en Andalucía", ya que en ambas "hay comisionistas, mordidas y una oficina" que, ha apuntado, "en los ERE era una discoteca y en el caso Ábalos una marisquería".

"Es el mismo modus operandi. La misma banda pero con distintos actores", ha dicho Bendodo, instando de nuevo al presidente del Gobierno a que "dé explicaciones" o sino "será el 'caso PSOE' o 'caso Sánchez'".

Critica una Ley de Amnistía echa "a medida" de Puigdemont

"Es lamentable que el Gobierno de España le ponga la alfombra roja, el camino de Puigdemont hacia las elecciones catalanas, con una Ley de Amnistía a su medida para que pueda concurrir en las elecciones", ha señalado Bendodo.

Según el dirigente 'popular', "no se da cuenta Pedro Sánchez que el chantajista nunca se conforma con el primer pago" y que Puigdemont "no se va a conformar" con la Ley de Amnistía. "Exigirá mucho más al Gobierno y lo que hará el Gobierno es seguir arrastrando la dignidad de nuestro país para dar cesiones al independentismo y seguir, no sabemos si una semana más, unos meses más, Sánchez en el sillón de la Moncloa".

"La vergüenza es que después que el Gobierno haya tragado con todo, Puigdemont dé una rueda de prensa riéndose del presidente del Gobierno en su cara y dejando claro lo que decía antes, que el chantajista no se conforma con el primer pago y que el siguiente paso será la declaración unilateral de independencia", ha asegurado.