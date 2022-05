Argelia suspende las conexiones aéreas con España

LEER MÁS Argelia amenaza a España con romper el contrato de gas si deriva el suministro a Marruecos

El Ministerio de Transporte argelino ha anunciado nuevas rutas para la aerolínea nacional Air Algérie. Un total de 15 rutas llegan al continente europeo, pero ninguno de los vuelos acabará en España. El comunicado, que reveló los nuevos vuelos este jueves, forma parte de un programa que pretende recuperar servicios que habían sido cancelados con la llegada de la pandemia por COVID-19.

Las tensiones entre ambos países comenzaron cuando el Gobierno español se posicionó a favor de Marruecos en el conflicto saharaui. Además, esta suspensión de servicios llega tras la retirada del embajador argelino en Madrid, la subida del precio del gas a España, el fin de las repatriaciones de inmigrantes irregulares por barco y la interrupción de las licencias de importación de animales vivos a los empresarios españoles.

El Frente Polisario y Argelia

Tras mantener una posición neutral frente al conflicto, el pasado mes de marzo Pedro Sánchez sorprendió al declarar que la iniciativa marroquí era la base más “seria, creíble y realista” en la resolución de este conflicto.

Este cambio de postura recibió criticas del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental. Argelia ha sido un apoyo fundamental para el Polisario, siendo el principal sustento de los ciudadanos saharauis, por lo que el Gobierno del país no parece cómodo con este cambio de parecer.

El comienzo de las cancelaciones

Según fuentes del Gobierno argelino, la exclusión de España de sus planes de vuelo no tiene nada que ver con la cuestión saharaui, si no con una cuestión puramente económica. Pese a esta información, no se puede descartar que esta haya sido una estrategia con la que mostrar su descontento con la decisión española de apoyar al Gobierno marroquí.

Esta supresión de vuelos por parte de Air Algérie puede dar pie a la cancelación de las rutas realizadas con Iberia y Vueling. Esto hace que el único medio de transporte garantizado entre ambos países sea un ferri semanal entre Argel y Alicante. Los cambios de ruta realizados se pondrán en marcha a partir de la temporada de verano de 2022.