Aragonès presiona al Gobierno: exige reunir la mesa de diálogo antes de verano

Pere Aragonès ha exigido a Pedro Sánchez reunir la mesa de diálogo antes de las vacaciones de verano, y le ha pedido también que "no especule" con los indultos a los presos independentistas y que tome una decisión "justa y rápida".

En una entrevista con el periódico Ara publicada este domingo, Aragonès ha revelado que se ha cruzado mensajes telefónicos con Sánchez y que ambos se han emplazado a mantener una conversación "tranquila la semana que viene".

Sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat para abordar el conflicto catalán que quedó en suspenso, Aragonès ha subrayado que no se debe "dejar pasar demasiado tiempo" antes de recuperarla. "Antes de las vacaciones de verano se tiene que poner en marcha la mesa de negociación, que tiene que tener una parte pública pero después también una parte de trabajo discreto para poder avanzar en posibles vías de solución y acuerdos", ha afirmado.

Los indultos son "insuficientes"

Como parte de la resolución del conflicto, el presidente de la Generalitat ha señalado la amnistía, porque a su juicio los indultos de los líderes soberanistas encarcelados "no daría cobertura a los exiliados ni a todas las causas abiertas que hay". Sin embargo, ha subrayado que no se opone a "ninguna medida que permita aliviar el dolor de los presos", aunque ha hecho una petición: "Que el Gobierno español no especule con los indultos" y que "tome una decisión justa y que sea rápida".

El presidente catalán ha instado a Pedro Sánchez a ser "valiente" frente a "sectores reaccionarios" dentro del PSOE en contra de los indultos. Aragonès ha incidido que el Govern de ERC y JxCat se da dos años para ver si la mesa de diálogo da resultados y que, culminado este plazo, ya se planteará cuál es el siguiente paso, en el caso de que no dé los frutos esperados.

Acuerdos con el PSC

Pese a que ERC está "muy lejos" ideológicamente del PSC porque este partido ha optado por "sustituir a Ciudadanos como referente de los contrarios a la independencia", ha indicado que se podrían poner de acuerdo en algunos asuntos como fondos europeos, refuerzo del estado del bienestar o renovación de organismos públicos. Ha asegurado que tiene "una relación muy buena" con el vicepresidente del ejecutivo catalán, Jordi Puigneró (JxCat), y que, tras haber hablado ya en una ocasión con el líder de Junts, Carles Puigdemont, tiene la voluntad de reunirse con él en las próximas semanas.