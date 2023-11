Aragonés, tras el acuerdo entre PSOE y ERC: "Conseguida la amnistía, es hora de avanzar a la autodeterminación"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo con el PSOE sobre la ley de amnistía. El pacto quedó prácticamente cerrado tras una llamada telefónica entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés el pasado martes a falta de cerrar los últimos flecos.

La Ejecutiva nacional de ERC se ha reunido telemáticamente este mediodía y ha dado su visto bueno al acuerdo con los socialistas. El ministro de la Presidencia y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y de la comisión negociadora del PSOE, Félix Bolaños, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han sellado en Barcelona un acuerdo que garantiza el apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez. "La obligación de las democracias fuertes es garantizar la convivencia allí donde se fracturó", ha subrayado el representante socialista

ERC ha pactado con el PSOE la condonación de 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), en lo que Junqueras ha considerado un primer paso que irá acompañado de inversiones para los Mossos, para investigación y otras materias. "Pretendemos mejorar la situación financiera de Cataluña asegurando que pueda financiarse en los mercados con un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas por el cual asume parte de la deuda autonómica. También incluye financiación específica para competencias singulares de Cataluña como los Mossos y los órganos judiciales...", ha señalado Bolaños.

Se crea una nueva empresa llamada 'Renfe Cataluña' para el traspaso total del servicio de Cercanías. Tendrá participación mayoritaria catalana y su presidencia será ejercida por la Generalitat. De esta manera el Govern controlará los horarios, los trenes y la infraestructura del servicio.

Aragonés no se conforma

El presidente de la Generalitat ha aplaudido el acuerdo pero muestra su ambición: "La amnistía no es un punto y final. No cierra el conflicto porque le estaríamos exigiendo que produzca unos efectos que no puede producir. El conflicto se cierra con democracia, se cerrará reconociendo los derechos nacionales de Cataluña".

"Lo dijimos desde el primer momento: con la amnistía no era suficiente. Había que dar una respuesta a los derechos legítimos de la ciudadanía de Cataluña. Por lo tanto, amnistía, avanzar hacia el derecho a la autodeterminación y para poner todo esto al bienestar de la ciudadanía de Cataluña", añade.

Y se muestra tajante al respecto: "Una vez conseguida la amnistía, es la hora de avanzar hacia la autodeterminación, hacia el referéndum. Conseguida la amnistía, es hora de entrar al fondo del conflicto y encontrar una salida apoyada ampliamente por la ciudadanía", ha sentenciado Aragonés y tiene claro que para ello pasa por "el ejercicio del derecho de autodeterminación".