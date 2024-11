Aldama teme por su seguridad y reprocha a Sánchez que le llame delincuente cuando parte de su familia está imputada y no dimite

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha afirmado tener "miedo" por su seguridad tras señalar en su declaración en la Audiencia Nacional a varios miembros del Gobierno y de la Ejecutiva del PSOE, y ha avisado de que si le pasa algo en este momento apuntará "a quien tiene que apuntar".

Preguntado en una entrevista en la cadena Cope, sobre si teme por seguridad, Aldama ha opinado que "sería tonto" que le ocurra algo en este momento, pero que viendo lo que ha visto no puede decir que no vaya a ocurrir. En cualquier caso, ha avisado de que si le pasa "cualquier cosa", "apuntaría a quien tiene que apuntar", en referencia velada al Gobierno.

"Sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista", ha explicado el empresario, alertando de la posibilidad de que "el día de mañana" le puede pasar algo y que digan "que tenía otro tipo de enemigos".

"Porque son capaces de ello, les veo capaces de ello, entonces bueno, pues claro que tengo miedo, de alguna manera", ha continuado el supuesto conseguidor del 'caso Koldo', que no obstante ha sostenido que eso no le va a impedir "seguir adelante" y demostrar lo tiene que demostrar.

Aldama, a Sánchez: "Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite"

El empresario Víctor de Aldama, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este le acusara de ser un "delincuente" y un "personaje", que él en cambio tiene "a su mujer imputada", "a su hermano imputado" y a miembros de su Gobierno imputados y aún así "no dimite".

"A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer (Begoña Gómez) imputada, a su hermano (David Sánchez) imputado, a su segundo del Gobierno (José Luis Ábalos) imputado, a su jefe o asesor (Koldo García) imputado, y no dimite, no lo sé", ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press.

Preguntado sobre cómo puede sustentar las acusaciones que hizo en su declaración de la semana pasada en la Audiencia Nacional, el empresario ha contestado que no sabe "qué mas" tiene que demostrar, y ha reprochado que le hayan tachado de "mentiroso", de miembro de "la TIA de Mortadelo y Filemón" o de "pequeño Nicolás".

"Ya le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás, llegarle a la sola de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar, pero bueno, como dije no hay ningún problema, se están aportando pruebas a la Fiscalía, hay pruebas creo que más que suficientes", ha añadido.

El PSOE urge a Aldama a presentar "de inmediato" las pruebas de sus acusaciones, que le sacaron de la cárcel

El PSOE ha exigido al empresario Víctor De Aldama, supuesto comisionista del 'caso Koldo' y otras tramas, que presente "de inmediato" las pruebas que dice tener de las acusaciones que viene lanzando contra dirigentes socialistas, máxime cuando esa declaración fue la que le permitió salir de la cárcel donde estaba en prisión provisional.

En un comunicado, el PSOE lamenta que "delincuentes confesos están marcando la agenda política de nuestro país sin aportar una sola prueba en el juzgado", causando un "daño reputacional" al partido. "Es intolerable", subraya.

A su juicio, "el daño reputacional para nuestra organización no puede ampliarse con la dilación en la presentación, o no, de estas pruebas". "Víctor de Aldama debe probar de inmediato lo dicho, que además provocó su salida inmediata de la cárcel y poder dormir en su casa esa noche", insisten.

La dirección federal del PSOE critica también que Víctor de Aldama "se pasee ahora por medios de comunicación" diciendo no tiene que demostrar más "y defendiendo a Mariano Rajoy", mientras el PP y Vox utilizan su declaración sin exigirle pruebas.