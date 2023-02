Alberto Núñez Feijóo, sobre la Ley Trans: "Yo no soy un progenitor no gestante, soy un padre"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ve la Ley Trans como "otra chapuza legal" que "sigue el camino" de la norma del 'solo sí es sí' y ha acusado al Gobierno de "dividir el feminismo" y "faltar el respeto a las mujeres".

Así lo ha expresado Feijóo en la clausura el acto de presentación de la candidata del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, donde ha lamentado que el Congreso haya aprobado definitivamente esta semana la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI porque se ha hecho "en contra de los médicos, de los juristas, del colectivo feminista y de los padres y madres de los niños y niñas trans".

"Es otra chapuza legal"

"Han seguido el mismo camino de la ley del 'solo sí es sí', que es imponer la ideología minoritaria al sentido común y a los derechos de los ciudadanos", ha advertido, para criticar que después de "rebajar las penas a violadores, ahora se permite cambiar de sexo libremente a un menor de 16 años, con acudir al registro civil".

Feijóo ha dicho que un Gobierno del PP haría una Ley Trans, pero no esta que, ha dicho, "va a durar el mismo tiempo que dure Pedro Sánchez y Podemos en el Gobierno", un Ejecutivo que ha tildado de "colapsado".

Madre o progenitor gestante; padre o progenitor no gestante

El líder del PP ha criticado que haya menores de edad que "sin tener exactamente formada su voluntad de forma definitiva" puedan decidir su cambio de sexo. "No dejaremos que esos menores tomen decisiones de las que se pueden arrepentir toda su vida", señaló.

La ley establece que los menores de edad entre 16 y 18 años podrán acudir al Registro Civil a cambiar libremente su nombre y sexo, un trámite para el que requerirán de la autorización de sus progenitores quienes tengan entre 14 y 16 años, mientras que para quienes tienen entre 12 y 14 años se requerirá un expediente de jurisdicción voluntaria. Por debajo de los 12 años, únicamente se podrá cambiar el nombre en el DNI.

Además, la norma modifica el Código Civil para incluir las expresiones "padre o progenitor no gestante" y "madre o progenitor gestante". "Yo, como hombre, no soy un progenitor no gestante, soy un padre", ha sentenciado Feijóo.