Albert Rivera, sobre Pedro Sánchez: "Ha llegado a la Moncloa para hacer propaganda y una campaña electoral con dinero público"

Albert Rivera critica que Sánchez no haya hecho propuestas de cara al futuro y considera que su único proyecto es mirar al pasado porque no tiene mayoría parlamentaria. El presidente de Ciudadanos considera que el Valle de los Caídos debe ser un lugar de reconciliación y está de acuerdo con la exhumación de Franco pero pide acabar con este tema y hablar del futuro.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, critica las últimas palabras del presidente del Gobierno sobre el Valle de los Caídos y asegura que aunque "es importante reconciliarse con el pasado", también es importante hablar sobre los temas de futuro.

Rivera critica que "Sánchez no tiene proyecto de futuro, el único proyecto que tiene es mirar al pasado" y considera que en caso de mirar al pasado, lo importante es hacerlo para reconciliar "porque el pasado es para aprender de los errores".

El líder de Ciudadanos critica que Pedro Sánchez asegure que el Valle de los Caídos "no puede ser lugar de reconciliación" y dice estar a favor de la Comisión de Expertos que creó Zapatero y que dice que el Valle de los Caídos debe ser un lugar de reconciliación, un cementerio nacional, donde no importe en qué bando estabas en la Guerra Civil".

Rivera pone de ejemplo de reconciliación el cementerio de Arlington, en Estados Unidos, donde "todos están enterrados a la misma altura" y asegura que le gustaría que en España hubiera algo similar.

"A mí me gustaría que España se reconciliara porque los que hemos nacido en Democracia y hemos recibido un país reconciliado ahora tenemos que cerrar esa herida", asegura Rivera, que dice estar de acuerdo en que "en que en el lugar de los héroes nacionales no puede haber un dictador porque no lo estaría en otro lugar del mundo".

El presidente de Ciudadanos dice que le sorprende que Pedro Sánchez reniegue del PSOE anterior y ahora dé otro giro en esta línea, algo que cree que es porque "Sánchez está más en la lógica de tensar que de unir".

Rivera dice que en caso de que la exhumación del dictador se tramite como Ley, y no "con un 'decretazo'", Ciudadanos va a llevar enmiendas en la línea del informe de expertos porque "los políticos no podemos estar para dividir, tenemos que estar para propiciar la unión". "Un lugar donde no puede estar un dictador enterrado hay que convertirlo en un lugar de reconciliación, esa es la España moderna", asegura.

Preguntado sobre la postura de Ciudadanos con respecto a la exhumación de Franco, Rivera dice que van a ser muy prudentes porque "Sánchez dice una cosa" y pide cerrar este capítulo y hacer "del Valle de los Caídos un cementerio de reconciliación", mirando al pasado con autocrítica y serenidad: "Saquemos al dictador si hace falta del Valle de los Caídos, pero que Sánchez hable un poco del futuro", pide.

El líder de la formación naranja critica que Sánchez solo hable de pasado y considera que lo hace porque "como no tiene mayoría parlamentaria no ha hecho ninguna propuesta oficial".

"Sánchez ha llegado a la Moncloa no para gobernar, sino para hacer propaganda y una campaña electoral con dinero público", asegura Rivera, que dice que le gustaría que el "Gobierno abordara otros proyectos".

Rivera considera que "lo menos malo que puede pasar es que los españoles voten en las urnas y voten a un presidente" porque considera que para el país es muy malo tener a "un presidente interino que no ha pasado por las urnas" y "un Gobierno que no va a hacer ni una sola reforma".

Además critica que desde que Sánchez llegara a la Moncloa, no ha habido ningún contacto con su partido y sin embargo sí ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"El que ha roto el pacto entre constitucionalistas es el PSOE porque ha decidido que los adversarios somos Ciudadanos y el PP y que los buenos son Torra, Puigdemont e Iglesias", asegura Rivera, que le gustaría que Sánchez rectificara.

Con respecto a las expectativas en Cataluña, Rivera considera que el 'procés' ya ha conseguido fracturar a la sociedad catalana después de las imágenes que se están viendo cada día y critica que Sánchez se mire a otro lado mientras el Govern se dedica a enfrentar a la sociedad.

Preguntado sobre los lazos amarillos en las calles de Cataluña, Rivera pide al Gobierno que actúe porque "cada día es peor porque no recuperaremos la convivencia hasta que el espacio público no sea de todos".

Además señala que la agresión a una mujer delante de sus hijos por retirar lazos amarillos le recuerda a la pelea en un bar de Alsasua y critica a quienes quieren "quitarle hierro a la gravedad del asunto".

Respecto a las prioridades de Ciudadanos de cara al próximo curso político, Rivera señala que su partido hará una oposición firme en la defensa de los valores democráticos y que tenderán la mano a los constitucionalistas.

Pero además indica que pretenden impulsar leyes y reformas como la reforma del Poder Judicial, la regulación de la gestación subrogada o una ley de conciliación.