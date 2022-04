El actor Alain Delon pide la eutanasia a los 86 años

LEER MÁS Un enfermo de ELA se convierte en el primer paciente en recibir la eutanasia en Madrid

Anthony Delon, hijo del actor francés Alain Delon, ha confirmado durante una entrevista en la cadena RTL que su padre, de 86 años, ha pedido la eutanasia en su lugar de residencia, Suiza, donde es legal esta práctica.

Aunque todavía no hay fecha para el día en el que se lleve a cabo este suicidio asistido de su padre, que en 2019 sufrió un doble infarto cerebrovascular, Anthony ha apuntado que le "pidió que lo organizara".

Asimismo, el propio Alain publicó un mensaje de despedida: "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado estos años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el trabajo sino en la vida cotidiana. Gracias".

Una persona tiene derecho a partir en paz

Por otra parte, Delon ya se había pronunciado sobre la eutanasia en una de sus últimas entrevistas. Según defendía estaba "a favor de la muerte digna". Según explicó: "Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto".

Su mujer falleció hace un año

Justo un año antes, en enero de 2021, la esposa de Alain Delon, Nathalie Delon, falleció a causa de un cáncer de páncreas. Y según explicó su hijo, ver cómo sufrió ella durante sus últimos años ha sido lo que ha llevado al actor a tomar la decisión de no querer pasar por el mismo proceso y pedir el suicidio asistido.