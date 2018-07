CONDENADO A 5 AÑOS Y 10 MESES DE PRISIÓN

El abogado de Urdangarin asegura que la Infanta Cristina seguirá viviendo en Ginebra

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha explicado este jueves que no se prevé que la Infanta Cristina cambie su lugar de residencia, en Ginebra (Suiza), con el ingreso en prisión de su marido en España, que deberá hacerse efectivo como máximo el próximo lunes: "Es una decisión que compete a su alteza, yo no la conozco pero intuyo que no".