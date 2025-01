6 de cada 10 españoles creen que Pedro Sánchez no va a terminar la legislatura

Casi un 60% de los españoles (59,6%) cree que Pedro Sánchez no va a terminar la legislatura. Así lo ha demostrado una encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo en la que se ha preguntado también por otras temáticas como el concierto catalán o la amnistía.

A pesar de que faltan dos años y medio para que termine la legislatura, seis de cada diez encuestados han manifestado que no creen que el Gobierno vaya a agotarla, opinión que se extiende incluso entre los que en el 23-J apoyaron al PSOE y a Sumar, los dos partidos que forman el gobierno de coalición.

La mitad de los españoles cree que Pedro Sánchez debe someterse a la cuestión de confianza

La sensación de fin de ciclo es palpable, a pesar de que Pedro Sánchez en su balance del año calificó el 2024 de "sobresaliente" a nivel económico y la seguridad mostrada por los miembros del Gobierno cuando Carles Puigdemont le planteó que se sometiera a una cuestión de confianza.

De hecho, el 56,2% de los encuestados considera que Pedro Sánchez debería someterse a ella. Más en detalle, 88,1% de los votantes del PP considera que Sánchez debería poner someter su confianza al Congreso de los Diputados, seguidos por el 79,7% de los votantes de VOX. Si bien, entre los partidos que forman la coalición, PSOE y Sumar, los porcentajes son a la inversa. Casi un 60% de los socialistas (58,3) considera que el Presidente no debería hacerlo, junto con un 64,9% de los votantes de Sumar.

El 59,2% cree que Pedro Sánchez no va a terminar la legislatura

La seguridad mostrada por parte del Ejecutivo no se corresponde con la de la población española. El 59,2% de los españoles cree que Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar. Este porcentaje es más alto entre los votantes del de los votantes del PP (el 82,2%) y los de Vox (el 79,3%). Entre los afines al PSOE y Sumar, solo la mitad confían en que el Gobierno saldrá adelante (un 51,3% y un 54,5% respectivamente), según la encuesta que ha realizado Sigma Dos.

6 de cada 10 no está de acuerdo con la amnistía

Sobre la amnistía, la encuesta muestra también un amplio rechazo, el 62,5% de los encuestados no está de acuerdo con la medida. En los partidos de derechas es en los que más rechazo se muestra -hasta el 92,1% de los populares y el 87,6% de los de Vox está en contra- mientras que entre los militantes de Sumar hay más síes (59,5%) que noes (30,2%). En el grupo socialista es donde más igualdad se refleja, 43,1% votos a favor por 43,9% votos en contra.

Solo un 8,9% está totalmente de acuerdo con el concierto económico catalán

En cuanto al concierto económico pactado en Cataluña a cambio del sí de ERC a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, también genera un amplio rechazo. Casi la mitad de los encuestados (47,6%) está totalmente en desacuerdo con la medida, mientras que tan solo un 8,9% se muestra totalmente de acuerdo.

Sigma Dos también ha preguntado si debería haber elecciones autonómicas en aquellas regiones donde no se consiga aprobar los presupuestos. El 55% cree que sí y el 28,3% cree que no. Si se observan los datos más en detalle, son los votantes de Vox los que mayoritariamente están a favor (un 74,8%), seguidos por los del PP (63,8%), los de Sumar (47%) y los del PSOE (45,8%). Aunque entre estos últimos, ni el sí ni el no superan el 50%.