Santiago Abascal: "Hemos contribuido al perfeccionamiento de la democracia"

El líder de Vox ha iniciado su discurso diciendo "buenas noches y viva España". Abascal ha "mandado un mensaje de gratitud" a sus votantes con el himno de España de fondo: "No les defraudaremos, no daremos un paso atrás, defenderemos en las Cortes lo mismo que hemos defendido todo este tiempo y todo este año de campañas electorales" .

Santiago Abascal ha comparecido ante sus votantes tras ganar más de 50 escaños en estas elecciones del 10-N. "Hace 11 meses no teníamos representación en ninguna institución. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Hemos logrado ser el partido que más sube en votos y en escaños". Al grito de "¡A por ellos!", Abascal ha continuado su discurso: "Habéis sido protagonistas de la mayor gesta política, de la más fulgurante, de la democracia española para dar representación a millones de españoles que no se sentían representados".

"Podremos recurrir todas las leyes 'anti-indenticidas' y anticonstitucionales que los demás partidos han dejado pasar. No solo hemos alterado el mapa político de España. Hemos protagonizado un debate cultural. Le hemos dicho a la izquierda que la historia no ha terminado y que no tienen superioridad moral. Tenemos el mismo derecho que ellos a ser representados sin ser estigmatizados como todavía hacen en los medios de comunicación. Hemos contribuido al perfeccionamiento de la democracia española", asevera el líder de VOX.

"El Congreso de los diputados es más plural hoy y tiene una representación más real y fidedigna de lo que representa y piensa el pueblo español", ha declarado Abascal antes de enumerar los diputados que ha ganado su partido en cada rincón de España.