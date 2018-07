¿Estaremos en el primer vagón de los países solventes de Europa?

Alberto Ruiz Gallardón ha arrancado la entrevista hablando de la posibilidad de dividir la Eurozona anunciada por Alemania y Francia. Gallardón cree que se ha perdido el tiempo y que la estabilidad del país sería muy importante si se hubieran celebrado antes las elecciones. Aunque según el alcalde de Madrid las cosas ya no pueden cambiarse, desde el PP “no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de complacencia para estar en ese primer vagón de Europa”.

¿Gallardón ministro?

Gallardón ha negado que Rajoy le haya anunciado que será ministro: “Por supuesto que no. De ninguna de las formas. A mí me anunció que iba a ser miembro de la candidatura de Madrid y que iba a estar en el Congreso de los Diputados. A nadie le ha dicho nada de cara al futuro. A mí no me parece correcto que estuviese haciendo pre-nombramientos”.

¿Cómo vivió el debate a cinco?

El debate a cinco en el que Gallardón asistió en representación del PP fue un debate intenso en los contenidos y muy correcto en las formas, según el alcalde de Madrid: “los debates a cinco son complejos. Es un formato que deberíamos revisar en el futuro. Pero quedó claro quién mira hacia atrás y quién mira hacia adelante. Fue un debate quizás demasiado extenso en el tiempo de duración, pero con contenidos. Se plantearon propuestas concretas de cara a la próxima legislatura”.



Moratoria de dos años pedida a Europa por Rubalcaba

Para Gallardón se debe luchar por la fortaleza del futuro de Europa: “para que esa Europa sea fuerte, tiene que ser una Europa coherente y disciplinada. España no puede de ninguna de las formas renunciar a estar desde el primer momento allí donde esté la cabeza de Europa”.

Críticas a su gestión en el Ayuntamiento de Madrid

En el debate a cinco se criticó la gestión de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid a lo que el alcalde respondió que la capital desde que arrancó la crisis ha conseguido en casi seis puntos “el diferencial de paro que tenemos con relación a España. Hemos pasado de dos a mucho más de cinco porque aquí se hizo una política de inversiones. Es verdad que nos endeudamos, pero para hacer infraestructuras y modernizar nuestro tejido productivo. Si no hubiésemos conseguido ese diferencial, tendríamos en Madrid 87.000 parados más. Eso no se puede calificar de una mala gestión económica”.