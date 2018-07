El PSOE pide el voto para asegurar la paz

Hasta el día de hoy, el candidato no había querido sacar la derrota de ETA en campaña. Hoy lo ha hecho en Vitoria y Pamplona.

El candidato estuvo en San Sebastián justo dos días después del último comunicado de la banda terrorista, en precampaña, pero desde entonces no había vuelto a Euskadi. Y cuando Guerra y González quisieron este fin de semana arañar al PP insinuando que los populares habían intentado retrasar el final de la violencia y de paso homenajear al candidato y atribuirle todos los méritos, él no abrió la boca y hasta se mostró emocionado escuchando las alabanzas.

Hoy sí. Hoy, en Vitoria y en Pamplona ha pedido el voto para "asegurar" la paz y así "crecer mejor" y poder crear empleo. Además ha celebrado que los cargos públicos en estas dos comunidades ya no tengan que mirar en los bajos de sus coches ni salir con miedo escoltados cada mañana. Frente a los militantes navarros ha recordado con tonillo de "ya os lo dije yo" que ya lo advirtió él, que ahora son "completamente libres y con sus fueros intactos". No como decían otros, le ha faltado añadir. Y no han faltado las pullas al PP. Mirando a la viuda de Fernando Buesa, asesinado en el año 2000, el candidato ha recordado "cuánto ha tenido que tragar el Psoe por la unidad".

Lo previsible es que no vuelva a tocar el delicado asunto hasta el martes de la próxima semana que volvemos al País Vasco.