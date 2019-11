VÍDEO | La emotiva despedida de Albert Rivera: "Quiero ser feliz"

"Creo ha llegado el momento de servir a otra gente", comienza diciendo Rivera, "de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen. De servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban".

Además, también ha querido agradecer su apoyo a su actual pareja, la cantante Malú, "ha estado a mi lado, aguantándolo todo contra viento y marea, en todo momento".

Por otro lado, el ex líder de ciudadanos se acuerda de sus amigos y compañeros de partido, "a mis amigos, que me veían por la tele y quiero que a partir de ahora me vean en una reunión con ellos o tomando un vino y hablando. Y a todos vosotros, compañeros, que he aprendido mucho de vosotros y me siento muy honrado de dejar este gran equipo que hoy veía en esa ejecutiva".

"Como la vida sigue, como las cosas pasan, yo quiero ser feliz. He sido feliz durante este tiempo, no os quepa la menor duda, pero quiero seguir siendo feliz", ha terminado diciendo.

