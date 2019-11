Ábalos se encara con un periodista: "Hemos frenado a la ultraderecha"

El periodista le ha preguntado por la promesa electoral que hizo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre frenar a la ultraderecha y los motivos por los que esta no se ha cumplido.

En ese momento, el secretario de Organización del PSOE ha respondido preguntando "¿Cómo que no ha cumplido?", a lo que el periodista ha contestado con otra pregunta: "¿Frenar a la ultraderecha?".

"Sí, porque no ha sumado", ha sido la respuesta de Ábalos.

A esto, el periodista ha contestado aludiendo a la subida de Vox hasta los 52 escaños y tercera fuerza política y Ábalos ha dicho que la ultraderecha sólo tenía una posibilidad, que era compartir gobierno como en Andalucía, Murcia o Castilla y León.

"No me diga que no los hemos frenado porque el objetivo era que iban a sumar las tres o ¿podía la ultraderecha tener mayoría absoluta?", ha dicho.

El periodista le ha respondido que no quería debatir de ese tema con él y ha continuado planteando la pregunta.

