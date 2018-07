Rivera se ve como "antídoto" ante el populismo y avisa contra los "vendedores de humo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ve a su partido como el "antídoto" frente al populismo de Podemos y ha pedido a los partidos constitucionalistas con los que compite el 26J que atiendan a las necesidades reales de la gente para que no acaben comprando "a los vendedores de humo" .

A una semana de que arranque la campaña electoral, Albert Rivera ha pedido "no criminalizar" los pactos entre partidos constitucionalistas, refiriéndose a los ataques del PP al acuerdo de gobierno que alcanzaron con el PSOE.

Porque si C's se hubiera quedado "en un rincón" sin hablar "igual tendríamos de vicepresidente a Pablo Iglesias", ha advertido Rivera, a quien no le vale que se diga que, cuando la formación naranja llega a un acuerdo con el PSOE, "es una traición a la patria" y, en cambio, no lo es cuando otros lo hacen.

Durante su visita al cuarto Campus que Google creó en el mundo para fomentar la creación de empresas tecnológicas y que se ubica en Madrid, Rivera ha afirmado que "las políticas fiscales deben ser un alivio para los emprendedores, para que se queden".

En un encuentro con jóvenes emprendedores que trabajan en este espacio destinado a impulsar el mundo tecnológico, Rivera ha aseverado que el modelo económico en España debe ir vinculado a la educación y a la innovación, y ha abogado por un aumento en la inversión en I+D+i tras los recortes acometidos por el Gobierno del PP en los últimos años.

"No hay recuperación de la economía si no hay innovación", ha dicho, al tiempo que ha recordado que España "no se puede conformar con una tasa de paro del 20%".

Rivera ha recordado, que aunque los datos del desempleo en mayo han bajado, "existe un 93% de contratos precarios", y ha apostado por la creación de un empleo de calidad a través de la generación de nuevos negocios.

"Queremos quitar trabas y obstáculos a los que tiráis del carro, para que podáis contratar y pagar impuestos razonables", ha indicado al grupo de emprendedores durante su encuentro, tras añadir que "ellos son los que se juegan su dinero".

El dirigente de Ciudadanos ha dicho que su propósito es eliminar los problemas de competitividad que en muchos casos tienen los innovadores con respecto a otros modelos económicos internacionales.

"El futuro ya ha empezado y podemos sumarnos a la economía del conocimiento", ha reiterado.