Iglesias, preocupado por la seguridad de las votaciones en el 26J ante el "despelote" de Interior

"Hay que tener en cuenta que el Ministerio del Interior y este ministro son los encargados de velar por la seguridad en las votaciones el próximo domingo, creo que todos los ciudadanos tenemos serias razones para estar preocupados", ha alertado en una entrevista en Cuatro.

Preguntado directamente si teme que pueda haber una manipulación del escrutinio o de la custodia de las urnas, Iglesias ha respondido "espero que no", pero ha insistido en que la "garantía" de que eso no ocurra es un Ministerio del Interior "que funcione" y, según él, "da la impresión" de que "no funciona muy bien".

El líder de Podemos ha remarcado que en una democracia consolidada como la española se debería confiar en las instituciones pero insiste en que está preocupado después de ver cómo el ministro del Interior "utiliza la instituciones para perseguir a rivales políticos" y además "no controla a sus propios subordinados".

"Confío plenamente en los funcionarios de ese ministerio pero hemos visto una imagen de España de república bananera. Es de Mortadelo y Filemón", ha lamentado.

Iglesias ha exigido la dimisión o cese "fulminante" de Jorge Fernández Díaz por utilizar instrumentos del Estado de Derecho para "atacar" a rivales políticos y por el "despelote" que hay en su Ministerio.

IU y Podemos han pedido hoy la comparecencia del Fernández Díaz en la Diputación Permanente del Congreso para que explique las grabaciones en las que supuestamente conspira con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, contra cargos políticos de CDC y ERC.