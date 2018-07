Ximo Puig afirma que el PSOE no debe facilitar la investidura de Rajoy

El president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig , ha afirmado que no cree que el PSOE "deba facilitar", ni siquiera con la abstención, la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, porque eso no tendría "ninguna coherencia".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts Valencianes, Ximo Puig ha admitido que la situación es "francamente muy complicada", porque con el resultado de las elecciones generales de ayer "no hay sumas que garanticen una investidura".

"No me gusta hacer muchas declaraciones partidarias, pero le digo con toda rotundidad que yo nunca voy a apoyar el respaldo a un Gobierno del PP" ni "creo que el PSOE deba facilitar esa investidura", ha manifestado.

Para Puig, "no sería razonable que el primer partido de la oposición, el partido que quiere ser alternativa, le dé apoyo" a Rajoy, porque eso "no tiene ninguna coherencia", y los ciudadanos han dicho "que no hace falta darle apoyo al PP".

Por tanto, ha considerado que, si la fuerza política más votada no tiene capacidad para formar gobierno, habrá que ver si hay alguna otra posibilidad.

Preguntado sobre si reafirma el liderazgo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Ximo Puig ha contestado: "Yo no soy quién para reafirmar el liderazgo de nadie. Pedro Sánchez es el líder del PSOE, indudablemente".

Puig ha insistido en que su "gran prioridad" en estos momentos es ejercer "dignamente, y con toda la fuerza y con toda la capacidad", la presidencia del Gobierno valenciano, y a eso es a lo que se va dedicar durante los próximos años.