¿Con quién pactaría cada uno de los partidos para gobernar?

Todas las encuestas previas a las elecciones del próximo 20 de diciembre no dan una mayoría absoluta para ningún partido político. Esto hace que tengan que negociar para llegar a un acuerdo de investidura. Los cuatro partidos expresan sus intenciones de pactos aunque ninguno de ellos deja claro que harán tras conocer sus escaños.

Ninguno de los cuatro partidos han querido mojarse en cuanto a los pactos de gobierno se refiere. Albert Rivera asegura que no participará en el proyecto del PSOE ni tampoco en el del PP, pero aclara que no bloquearía la investidura de Gobierno. Por su parte, Pablo Iglesias deja claro que no pactaría con ninguno de los otro partidos.

El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, explica que sólo hay un camino que es su partido y que cualquier otro pacto es que gobierne la derecha. Por último, la Vicepresidenta del gobierno aboga por el Gobierno de la lista más votada y deja claro que "me da miedo el tripartito de los perdedores".