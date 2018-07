Rivera responde a Iglesias que con España no se juega, ni se toca ni se rompe

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al líder de Podemos, en alusión a su propuesta de referéndum en Cataluña , de que si es presidente del Gobierno, España ni se tocará ni se romperá y le ha dicho que con el país "no se juega" por muchas listas que comparta con los independentistas.

En un mitin celebrado en el Palacio de Congresos de Málaga, Rivera ha respondido al candidato de Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ha dicho que tiene la intención de convocar un primer referéndum soberanista solo en Cataluña y "en un plazo no mayor de un año", para el que "no sería necesario cambiar la actual Constitución".

Rivera ha dicho que lleva muchos años trabajando para que en Cataluña haya una mayoría que defienda la unidad, "para que ahora venga el señor Iglesias a contentar a Artur Mas". Interrumpido al grito de "presidente, presidente", Rivera ha dicho que "Mas se debe estar frotando las manos" al pensar que hay "un partido nacional que quiere romper España como él y los suyos, y que va con Bildu en las listas".

Aunque Mas pretenda "aprovechar" la situación, Rivera ha dicho que no lo logrará porque "no va a ser el señor Pablo Iglesias quien gane las elecciones", sino Ciudadanos que "es la peor pesadilla que puede tener Mas". Ha afirmado que le dirá a Mas lo que más le "fastidia": que "nos vamos a levantar, que vamos a seguir unidos, y que no aproveche la crisis para romper España", y ha asegurado que se lo dirá en catalán porque es su lengua.

En este sentido, ha señalado que esta mañana en Granada alguien ha gritado al verle "Visca Catalunya", y ha dicho que ello significa que su partido está consiguiendo que "otra vez el conjunto de los españoles vuelvan a querer a Cataluña".

Ha asegurado que el 20D se demostrará que "vamos a ser más los que queremos seguir juntos que los que quieren romper España" y "muchos más que los que quieren hacer un referéndum", por lo que ha dicho que "hay que ganar el partido al señor Mas y a Iglesias", que "son los que quieren romper España y hacer un referéndum para romperla". Ha dicho a Iglesias que "no vale la excusa de que es un referéndum para seguir siendo españoles" porque para ello "no hace falta ningún referéndum" ya que "ya somos españoles".