¿Quién ganaría las elecciones de Estados Unidos si solo votasen los famosos?

En estas elecciones decisivas en Estados Unidos, las celebridades del país se han volcado a la hora de llamar a la población a que acuda a las urnas a votar, aunque hay que reconocer que son muy pocos los que se han atrevido a decantarse en público por el actual presidente Donald Trump.

Tanto históricamente como en los últimos meses estrellas de cine y del mundo de la música han dejado ver sus ideales políticos progresistas rechazando el racismo, exigiendo la legalización del matrimonio homosexual, protestando contra las armas o pidiendo encarecidamente un sistema sanitario gratuito y al alcance de todos. Destacan en los últimos tiempos movimientos como el 'Black Lives Matter', tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, y el movimiento feminista 'Me too'.

Sin embargo, hay algunas celebridades que no han dudado en unirse al famoso lema 'Make America Great Again' popularizado por Donald Trump en los comicios de 2016, a pesar de las numerosas críticas que han recibido por ello.

¿Qué famosos apoyan a Donald Trump?

50 Cent

El rapero, actor y productor afroamericano está en la lista de los pocos que apoyan a Trump. En los últimos días ha generado gran escándalo al asegurar que votará al actual presidente de EEUU porque el plan tributario de su rival demócrata, Joe Biden, le parece abusivo. "No me importa si a Trump no le gusta la gente negra. El 62% ¿Están mal de la cabeza?", dijo el músico bajo una captura de pantalla que supuestamente refleja el plan fiscal del candidato demócrata, que podría suponer un importante aumento de impuestos para los más acaudalados.

Kid Rock

El músico es fan del polémico mandatario desde hace tiempo, e incluso este año se ha unido a su campaña electoral, abriendo con una actuación uno de los mítines del presidente el pasado mes de septiembre en su Michigan natal. De hecho, en el último debate contra Biden, la estrella del rock se trasladó a Nashville para verlo en vivo y en directo: "Creo que el estar aquí lo dice todo", dijo a preguntas sobre si se encontraba ahí para apoyar a Trump.

Jon Voight

El actor es conocido por ser el padre de Angelina Jolie y por haber protagonizado cintas como "Heat" junto a Robert De Niro y Al Pacino, así como del largometraje "The Rainmaker" (Legítima defensa) de Francis Ford Coppola. En un video publicado recientemente en Twitter, Voight no dudó en calificar a Biden de "malvado", tras lo que afirmó que "Trump debe ganar". "Conseguirá que el pueblo vuelva a confiar. Estos izquierdistas no quieren apoyar al pueblo estadounidense. Es el mayor encubrimiento que se ha visto nunca", aseguró durante un corto discurso en el apareció con la bandera del país de fondo.

Dennis Quaid

Exmarido de Meg Ryan y conocido por su actuación en "The Right Stuff" o "Dragonheart", ha respaldado a Trump con su participación en una entrevista que forma parte de la campaña del presidente para defender su respuesta a la pandemia del coronavirus, por la que recibió una oleada de críticas. Este mismo año, cuando Nueva York se encontraba en plena crisis del coronavirus, defendió la actuación del mandatario en declaraciones al medio Daily Beast.

"Creo que Trump, pese a lo que la gente piense de él, está haciendo un buen trabajo para que los estados y el pueblo estadounidense tengan lo que necesitan a la vez que mantiene la economía y se prepara para el momento en el que todo esto acabe", señaló.

Stephen Baldwin

Actor, hermano pequeño de Alec Baldwin y padre de la modelo Hailey Beiber, es quizá uno de los mayores defensores del líder de la mayor potencia mundial, retuiteando constantemente publicaciones que destacan los supuestos logros de Trump. Además, no ha dudado en criticar el trabajo de su hermano Alec, cuya interpretación de Trump en el programa cómico "Saturday Night Live" ha ganado gran popularidad en los últimos años, pero que según ha dicho en varias ocasiones, "no tiene ninguna gracia".

¿Qué famosos apoyan a Joe Biden?

Jennifer Aniston

La actriz ha protagonizado una campaña a favor de Joe Biden en su cuenta de Instagram.

Eva Longoria o The Rock

Ambos actores también han mostrado su predisposición a votar al candidato demócrata. Incluso, el actor de 'La Momia' ha compartido una conversación con él al tiempo que ha reconocido que en otras ocasiones ha votado por republicanos, pero que en esta lo hará por el demócrata.

Bon Jovi o Lebron James

El cantante y el jugador de la NBA han compartido en numerosas ocasiones que votarán a favor de Joe Bien. En el caso del músico, ha llegado a publicar en sus redes sociales "me gusta Biden".

Jennifer López

La cantante y actriz votará por Biden, ya que lo considera la mejor opción para EEUU. Prueba de ello es que participó en un vídeo de campaña junto a él para destacar la importancia de que los latinos acudiesen a votar.

Robert de Niro

El histórico actor ya insultó a Donald Trump en la ceremonia de los Oscar de 2018 y meses después afirmó que "no podía esperar para verle en la cárcel". Queda claro que prefiere a Biden: "Quiero que todo salga bien para Biden".

Tom Hanks

En 2016, el actor hizo pública su tristeza por la victoria de Trump y este año ha aprovechado para exteriorizar su apoyo a Biden. En agosto, acompañó al demócrata en la Convención Nacional de su partido.

Mark Ruffalo

El actor ha sido uno de los que más activo ha estado en la campaña de Biden y prueba de ello es el mensaje que emitió en los Emmy donde mostró su posición contraria a Trump: ¿Vamos a ser un país de división y odiado ...O vamos a ser un país de amor [...] Sal y vota por el amor, la compasión y la bondad".

Taylor Swift

La famosa cantante también compartió a través de sus redes sociales su apoyo a Joe Biden en un post de Instagram en el que anima a votar por él, ya que le considera la curación para EEUU: "Estados Unidos tiene una oportunidad de iniciar el proceso de curación que tanto necesita".