ERC y JuntsxCat ganarían con un empate técnico, según un nuevo sondeo

ERC ganaría las elecciones catalanas con 30-31 diputados y JuntsxCat quedaría segunda con 29-30, lo que les sitúa en un empate técnico y rozando la mayoría absoluta, según una encuesta de 'El Periódico' publicada este miércoles. PSC y Cs se disputarían el tercer puesto con 25-26 escaños cada uno, mientras que CatECP obtendría 9-10, la CUP 7-8 y el PP 6-7 parlamentarios.

Teniendo en cuenta la parte alta de la estimación de ERC, de JuntsxCat y de la CUP, el independentismo lograría la mayoría absoluta con 69 diputados -la mayoría absoluta está en 68-, aunque por la parte baja de la estimación perderían esta mayoría, con 66 diputados.

En estimación de voto, los republicanos tienen el 20,5% de apoyos y JuntsxCat le seguiría con el 19,3; Cs y PSC están en un empate técnico del 19%; los comuns obtendrían el 8,5; la CUP el 6; el PP el 5,8, y otros partidos recibirían el 1,9. Respecto al sondeo del mismo periódico de noviembre, lo más destacado es el crecimiento de la candidatura que encabeza el presidente cesado, Carles Puigdemont: entonces JuntsxCat sumaba 24-25 diputados, mientras que la lista del vicepresidente cesado, Oriol Junqueras (ERC) lograba 37-38.

La encuesta de este miércoles también arroja que, si los independentistas no tienen la mayoría absoluta, Cs, PSC y el PP no lograrían formar una mayoría alternativa y necesitarían los votos de los comuns para investir a un candidato no independentista.

El Parlament actual, disuelto por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, tiene 61 diputados de JxSí --la coalición formada por ERC y el PDeCAT--; 25 de Cs; 16 del PSC; 11 de SíQueEsPot; 11 del PP, 10 de la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó.