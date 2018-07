Artur Mas: "Cuanto más movilicen los 'poderes' contra proceso, más votos lograremos"

En un mitin en la Plaça Sant Domènec de Manresa (Barcelona) ante unas 4.500 personas, Artur Mas ha reaccionado con dureza a la declaración de la patronal bancaria española en la que advierte sobre los peligros que podría comportar la independencia de Cataluña. Según Mas, desde el Gobierno "han movido tierra, mar y cielo para conseguir pronunciamientos de líderes mundiales y hoy tocaba al poder financiero, para que diga que nos quedaremos sin dinero y que sufriremos todo tipo de calamidades".

"Pero el pueblo de Cataluña -ha añadido- ante todas estas presiones de los poderes que se van alineando para tratar de abortar el proceso hacia la libertad, dispone de una gran oportunidad, que es demostrar que su voz vale mucho más que todos estos poderes que moviliza Madrid". Sin embargo, ha recalcado que "esto no lo pueden parar, solo depende de nosotros, les demostraremos que la decisión del pueblo catalán pasa por encima de ellos" y ha añadido: "cuanto más movilicen a estos poderes, más votos conseguiremos la candidatura que más miedo les da".

El presidente y número 4 de Junts pel Si ha dicho que el Gobierno del PP "sabe que la noche del 27S, si ganamos las elecciones, Europa y el mundo tomarán nota inmediatamente de esto y que la lectura será que los catalanes, sin amenazar a nadie, han decidido ir por el camino de tener un Estado propio dentro de la UE". Según Más, hay varios termómetros que indican que van en la buena dirección: "cuando recorremos todo el país -ha señalado- cada día hay mucha gente, y sólo hay que fijarse en esta plaza, esto indica la temperatura de la movilización, y si esto sigue así el 27S ganaremos".

"Hay otro termómetro que es lo que dicen y hacen en Madrid y esto no falla, a medida que suben la voz y la estrategia del miedo es que vamos bien", ha apuntado y ha añadido: "Estamos viendo que sacan toda la artillería, no sé qué más pueden sacar la semana próxima, que nos caiga la luna encima, que venga otra glaciación y nos quedemos todos congelados si vamos a votar por la independencia". Sólo hay que fijarse, ha proseguid, en que "los partidos españoles tendrían que estar defendiendo las bondades de estar en España pero no lo hacen, se dedican a dar miedo, porque saben que han perdido esta batalla".

Carme Forcadell, expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y número 2 en la lista, ha afirmado que "no tenemos que hacer caso de lo que diga el Estado español, ¿qué importa lo que diga, lo que piensa, lo que hace?, lo único que importa es lo que decimos y pensamos nosotros los catalanes". El líder de ERC y número 5 de Junts pel Sí, Oriol Junqueras, ha recordado a la banca española que "ellos no han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos" y que "son los mismos que han contribuido a hundir el sistema bancario español".