Albano Dante Fachin: "No soy independentista, pero el 21-D votaré a un partido independentista"

El exsecretario de Podem en Cataluña asegura que participará en actos de ERC y de la CUP durante la campaña del 21-D para "aportar algo a la situación que se vive en Cataluña " e indica que miles de personas votarán por partidos independentistas porque piensan que "no hay otra opción para desafiar a este Estado tan poco democrático".

El que fuera secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, siempre aseguró que tras dejar Podem no concurriría en ninguna lista de cara a las elecciones del 21-D, pero ha participado en un acto electoral de ERC en Barcelona junto a algunos de los exconsellers que han estado en prisión.

Algo que Dante Fachin ha justificado asegurando que dijo que no se presentaría a las elecciones y no se presenta, pero indica que "la situación que vive hoy Cataluña exige que todo el mundo ponga sobre la mesa aquello que crea que puede ser conveniente para ayudar a salir de la situación en la que estamos" y por eso, asegura que "a lo largo de esta campaña participaré en actos de ERC y de la CUP", para "aportar algo a la situación que se vive en Cataluña".

Dante Fachin explica que esto no significa que se haya convertido al independentismo e indica que sigue pensando que "la mejor solución es un Estado plurinacional y respetuoso", pero considera que "ese Estado nunca tendrá lugar si Cataluña no persiste y si el 21-D no demuestra que ante la violencia del Estado se impone un pueblo que mayoritariamente quiere decidir su futuro".

Respecto a qué ha cambiado para que ahora apoye a los independentistas de quienes dijo que habían cometido tantos errores, el exsecretario general de Podemos en Cataluña asegura que durante dos años denunció lo que ocurría en el Parlament y que también lo hizo cuando se declaró la DUI, pero indica que "una cosa es lo que ha pasado en el Parlamenty otra es lo que pasó el 1-O cuando la gente se plantó ante una represión policial que avergonzó a toda Europa y a todo el mundo con unas imágenes más propias de una dictadura".

Dante Fachin asegura que "cuando uno ve lo que pasa en las calles y lo que hace la Policía de Mariano Rajoy, independientemente de lo que haga Puigdemont, Junqueras o la CUP, cualquier persona con un mínimo de decencia democrática tiene que plantarse". Añade además que ante lo que ha visto a lo largo de los meses, aunque no sea independentista, "el 21-D votaré a un partido independentista".

Preguntado sobre si apoya la declaración unilateral de independencia, Dante Fachin señala que ya dijo que la DUI tenía limitaciones muy importantes, pero indica que como ciudadano hará todo lo que esté en su mano para que la gente pueda decidir democráticamente.

Respecto a por qué va a votar a un partido independentista pese a no ser independentista, indica que es algo que "harán decenas de miles de personas" porque en Cataluña "cada vez más gente dice que no es independentista pero piensa que no hay otra opción para desafiar a este Estado tan poco democrático".