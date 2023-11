Yolanda Díaz tendrá en cuenta la propuesta de la CEOE sobre el salario mínimo, pero avisa: "No puede perder poder adquisitivo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que tendrá en cuenta la propuesta de la CEOE de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3% en 2024, pero ha avisado de que debe mantener el poder adquisitivo.

En este sentido, ha subrayado que la inflación interanual de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%, por encima por tanto del 3% que plantea la patronal. "Ante una crisis de inflación sin precedentes como tenemos en nuestro país, vamos a emprender la subida del salario mínimo interprofesional", ha enfatizado la ministra.

Durante su participación en un acto por la igualdad de las mujeres gitanas, la vicepresidenta ha advertido de que el Gobierno "no quiere una sociedad basada en salarios bajos, 'low cost', como se ha tenido en España", sino que quiere que sea también europea en materia salarial.

"Tenemos un diferencial negativo de 25 puntos con Europa en materia salarial", ha denunciado Díaz, que ha señalado que "la herramienta fundamental" para reducir este diferencial y para avanzar en igualdad es el SMI. "No hay mejor herramienta en las sociedades contemporáneas", ha enfatizado.

Por ello, ha reiterado que convocará "con carácter inmediato" a los agentes sociales para emprender "la inmediata subida del SMI". "No hay mejor política feminista, no la hay, pero es que además no hay mejor herramienta contra la precariedad y la pobreza laboral, se llama salario mínimo interprofesional y por tanto ésta es una de las medidas que vamos a abordar con carácter inmediato", ha apuntado.

Qué dicen los sindicatos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya avanzó esta semana que, aunque no había cerrado la petición que llevará de la mano de UGT a la mesa de negociación, la subida para 2024 debía ser superior a la inflación de este año, porque la de los alimentos básicos es más elevada.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, anunció que el sindicato pretende que el salario mínimo alcance los 1.200 euros esta legislatura. Además, en respuesta a la Patronal, asegura que "es positivo hacer propuestas, pero el AENC (la referencia para la patronal) no está pensado para determinar el SMI".

La CEOE propone elevar el SMI un 6% en dos años

La CEOE propondrá a sindicatos y Gobierno subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales.

La organización que dirige Antonio Garamendi ha afirmado en un comunicado que su propuesta de subida del SMI para los años 2024 y 2025 está en línea con lo acordado con CCOO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

En todo caso, la patronal precisa que esta propuesta "tiene como condición sine qua non" la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos.