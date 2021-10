Yolanda Díaz pide al PSOE que "se aclare" sobre la reforma laboral: "Están dando declaraciones diferentes"

LEER MÁS Los socios de Gobierno de coalición se reúnen este lunes por la crisis de la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al PSOE, como "otra parte mayoritaria del Gobierno", que "se aclare" en el debate sobre la derogación de la reforma laboral del PP. "Sobre todo porque están dando declaraciones diferentes", ha apuntado.

A preguntas de los medios tras inaugurar este lunes en Santiago el foro 'Diálogos para el futuro del envejecimiento', evento en el que colaboran distintas instituciones como el Parlamento Europeo, Díaz ha criticado que haya "una parte del Gobierno que sigue discutiendo a día de hoy los contenidos" sobre la modificación de la legislación laboral.

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de diciembre ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerraron un acuerdo en torno a la negociación colectiva laboral incluida en el 'Componente 23' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea.

"Hay una parte del Gobierno que sigue discutiendo a día de hoy los contenidos", ha criticado Díaz, quien ha puntualizado que este debate "no va de quién lidera", sino "de qué" se va a hacer en "la principal reforma del mercado de trabajo" en España.

En esa pelea que hubo entre ser vicepresidenta segunda y tercera por alguien, tardé cinco segundos en renunciar a esto

"Ya me conocen, nunca discuto los puestos. Tanto es así que, en esa pelea que hubo entre ser vicepresidenta segunda y tercera por alguien, tardé cinco segundos en renunciar a esto", ha señalado, sobre los movimientos que hubo en el Ejecutivo después de la marcha de Pablo Iglesias que aupó a Díaz hacia la Vicepresidencia Tercera , que en julio pasó a ser la Segunda.

Un debate de "contenidos, no de personas"

Así, Yolanda Díaz ha insistido en que no derogar la reforma laboral del 2012 significa "seguir manteniendo la precariedad", que haya mujeres limpiando habitaciones "por tres euros cada una de ellas" o que haya jóvenes que "no conocen el trabajo decente". "El debate es de contenidos, no es de personas, y creo que sería bueno que en la otra parte mayoritaria del Gobierno se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes", ha asegurado.

"Mucho más" que una derogación

Además, preguntada sobre si habrá modificación o derogación completa de la reforma laboral, la vicepresidenta segunda ha recalcado que ese 'Componente 23' del plan de recuperación "hace mucho más" que derogarla: "Es mucho más ambicioso".

"Vamos a abordar por primera vez la recomendación que nos hace la Comisión Europea, que es que seamos un país normal y que nuestra contratación sea estable, cosa que no pasa en nuestro país", ha explicado, ya que para superar esta "lacra" que es "una enorme anomalía" en la Unión, "no basta" con derogar la reforma laboral.

Con todo, ha comparado las discrepancias en el seno del Ejecutivo con lo que ocurrió con la subida del salario mínimo interprofesional: "Acordamos unas cosas pero hay una parte del Gobierno que no comparte subir el SMI. Y es conocido que hay una parte del Gobierno que no quiere cambiar el modelo de relaciones laborales".

Mesa entre PSOE y Unidas Podemos

Estas diferencias entre socios provocaron que el pasado viernes Unidas Podemos pidiese la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto de coalición con el PSOE tras denunciar "injerencias" por parte de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en el diálogo por la derogación de la reforma laboral.

Preguntada al respecto de esa mesa, que se celebrará este lunes, Díaz ha dicho que espera "como siempre" un "trabajo serio y riguroso". "Me gustaría que dejemos trabajar a los negociadores y negociadoras y posteriormente les contaremos lo que ahí sucede", ha puntualizado.

Eso sí, ha reconocido que estos contactos se producirán en un "momento delicado". "Porque no solamente es que estemos hablando de un acuerdo de Gobierno al que nos han acompañado fuerzas políticas en esta investidura, sino que nos acompaña la convicción de que el modelo laboral del PP no sirve para el momento actual", ha explicado.

De hecho, Díaz ha advertido que si ella misma hubiese aplicado esa legislación durante la crisis de la covid, se hubiesen producido "despidos masivos y más pobreza" en España.

Compromiso con el Gobierno de coalición

Yolanda Díaz también ha reivindicado su labor al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social y ha subrayado que colabora "todos los días" con "todos los ministros", algo que "sabe muy bien" Pedro Sánchez.

"Humildemente, he conseguido grandes acuerdos y mi compromiso con el Gobierno de España, con la coalición, con el Gobierno progresista, es personal, es ético. Y además, créanme, voy a seguir defendiendo este Gobierno progresista", ha incidido.

"España no está en quiebra"

Asimismo, la vicepresidenta ha lamentado que en el PP hagan de "agoreros" y traten de dar "una visión apocalíptica" del Estado. "Por mucho que lo repitan, España no está en quiebra", ha afirmado. Díaz ha recordado que este mismo lunes cenará con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, al tiempo que ha desmentido que la Comisión "esté imponiendo nada" con respecto a la legislación laboral de cara a la transferencia de fondos europeos.

"Hemos entendido que había una serie de reformas estructurales y, en ellas, la del mercado de trabajo es clave", ha subrayado, por lo que ha reiterado que estas modificaciones se acometerán "antes del 31 de diciembre".

Así, a pesar de las "dudas" que hay en "una parte" del Gobierno sobre la reforma laboral, la vicepresidenta segunda ha prometido que será "la última en levantarse" de la mesa del diálogo social, porque considera "que hay posibilidades para el acuerdo".