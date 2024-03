Vivienda asegura que el índice del alquiler no perjudicará a los pequeños propietarios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en una entrevista en 'La Vanguardia' que el sistema estatal de referencia del precio del alquiler, que por ahora solo se aplicará en Cataluña, no "perjudicará" a los pequeños propietarios y pide al resto de comunidades autónomas que atiendan las demandas de la ciudadanía porque "no puede ser que por darle una patada al Gobierno ahonden en la gran herida social".

"Creo que este índice va a ser útil en las zonas tensionadas porque conlleva el control de los precios. Vamos a parar el incremento de los precios y, por tanto, vamos a posibilitar que las familias ahorren entre 1.500 y 800 euros al mes", ha señalado.

La ministra considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no podrá aguantar la presión de no aplicar la ley de Vivienda porque "la sociedad sabrá que si ella actuara estaría pagando 1.000, 800 o 500 euros menos del alquiler" y añade que si no lo hace es porque "ella solo persigue dañar al Gobierno de España".

Sumar confía en corregir algunos aspectos

Desde Sumar se han declarado confiados de que en estos días el PSOE pueda acceder a modificar aspectos como las horquillas de precios, máximos y mínimos, que establece en principio el índice, y que a la formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, le parece que podría impedir una rebaja del alquiler si los propietarios se acogen al extremo del intervalo que más les favorece.

También estiman que los socialistas podrían rectificar su posición inicial de permitir que sean los propietarios los que establezcan unilateralmente y según su opinión subjetiva cuál es el actual estado del piso que ponen en alquiler, y que entienden que debería estar sujeto a criterios más objetivos y cuantificables.

Qué es el índice de referencia de precios

Esta semana, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana presentó el nuevo índice de referencia de precios que servirá para controlar los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Este se ha conformado con datos tributarios que bajan a un nivel de sección censal y establece un rango mínimo y uno máximo en función de determinadas características como la disponibilidad de servicios como ascensor o consejería, el estado de la vivienda o el certificado energético.

La importancia de este índice radica en que se tendrán que acoger a estos precios, siempre que estén en zonas declaradas como tensionadas, los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo harán pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años, aunque pertenezcan a pequeños propietarios.

Hasta el momento, solamente Cataluña ha emprendido los pasos necesarios para declarar una zona tensionada que, en su caso, afectará a 140 municipios.