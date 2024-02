El viaje de Yolanda Díaz a Estados Unidos: algoritmos, motor y transparencia

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha viajado a Estados Unidos para mantener una serie de reuniones con algunos de sus homólogos en el país norteamericano. Díaz ha llegado este lunes a Washington en un visita que también la llevará a Michigan.

Este mismo lunes, España y EEUU han firmado una declaración conjunta para pedir mayor transparencia sobre el uso de los algoritmos en el ámbito laboral y demandar el uso responsable de estas herramientas en los procesos de toma de decisiones de empresas.

Las aplicaciones algorítmicas o de Inteligencia Artificial en la empresa son cada vez más utilizadas en procesos de selección, contratación o evaluación y han demostrado replicar sesgos o aspectos discriminatorios debido a cómo han sido entrenados.

"Los algoritmos no andan solos por las calles, no despiden solos por la calle, no son libres" sino que son "una de las herramientas que, sin lugar a dudas", está "despreciando el valor" del trabajo y su "futuro" en el mundo, explicó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo con la secretaria de Trabajo en funciones de EEUU, Julie Su.

"Damos un paso más y es una declaración que lanzamos a la comunidad internacional para colocar en el centro del debate democrático los derechos laborales, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo", ha apuntado.

Además, Díaz visitará al sindicato del sector del Automóvil United Auto Workers (UAW), que mantuvo una importante huelga, a la que también asistió el presidente Biden, contra los tres grandes de Detroit (General Motors, Ford y Stellantis).

El miércoles se reunirá con el congresista Ilham Omar y mantendrá un acuerdo bilateral con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, conocida en todo el mundo por su lucha por los derechos humanos de las mujeres y la población migrante en Estados Unidos.