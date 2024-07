Los turistas internacionales no ven el problema de los pisos turísticos como un obstáculo para planificar sus vacaciones

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) considera que el turista internacional no percibe el problema de los pisos turísticos cuando se trata de contratar sus vacaciones. Atribuye la patronal hotelera todo este debate que se ha generado en los últimos años en nuestro país a un problema interno, debido a una incorrecta gestión a la hora de dar solución a los incrementos de población que se han vivido en los últimos años en muchas localidades turísticas.

Un escenario, que para el presidente de la patronal hotelera, Jorge Mariscal, no ha ido acompañado de un aumento de las infraestructuras necesarias para poder atender todas las necesidades que los ciudadanos precisaban. “El turismo no es el problema, es la solución” dicen desde CEHAT y mantienen que en los últimos años se han hecho bien las cosas, por lo que no es de recibo querer cambiar un modelo que nos ha permitido convertirnos en la economía turística más competitiva del mundo.

Sigue creciendo la llegada de turistas internacionales

Buenas perspectivas para el sector hotelero de nuestro país, que prevé un crecimiento moderado de las reservas respecto al año anterior, gracias a un incremento de las llegadas de turistas internacionales, que crece un 10,9% respecto al 2023. La situación macroeconómica que atraviesa nuestro país contribuye a reforzar el poder adquisitivo de los turistas. Así, la ocupación prevista para este verano hace que los precios se incrementen un 9% situándose la ocupación en los 75,8 euros por habitación, mientras que el nivel de ocupación, en lo que a establecimientos hoteleros se refiere, se sitúa cinco puntos por encima respecto a 2019.

Son algunos de los datos proporcionados por el informe “Smart Observatory” sobre las previsiones del sector hotelero en España, que han elaborado de forma conjunta la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) en colaboración con PwC.

El interés de los visitantes extranjeros sigue creciendo, algo que permite colocarse a España como uno de los principales destinos de moda a nivel mundial. Crece el cliente internacional a la vez que se consigue una mayor diversificación de los mercados, mientras que el sector ha detectado un mayor interés por la oferta de sol y playa. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, los hoteleros reconocen que cada vez se producen más menciones por parte de los turistas sobre los elevados precios de las habitaciones, “no todo puede seguir subiendo de precio” reconoce el secretario general de CEHAT, Ramón Estalella.

Madrid está de moda

Entre las regiones que registran un mayor comportamiento positivo en las reservas de cara al verano, comunidades como Madrid y Baleares. En el caso de Madrid se confirma la apuesta por un tipo de turismo urbano, sobre todo gracias a que la ciudad está doblando, en los últimos años, el número de hoteles con cinco estrellas, respecto a los que tenía anteriormente. Y es que hay que tener en cuenta, que en estos momentos, Madrid es la segunda ciudad de Europa a nivel de inversión hotelera, sólo superada por Londres, y a muy corta distancia.

No sólo se trata de mejorar las instalaciones hoteleras, sino que además, señalan desde CEHAT, que contribuye a todo ello una variada oferta gastronómica de calidad que ha generado un ecosistema de oferta muy desarrollado, a lo que hay que sumar, además, todas las posibilidades culturales que ofrece en estos momentos la capital.