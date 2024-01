Trabajo advierte a la CEOE: si no acepta una subida del SMI del 4% pactará con sindicatos un alza mayor

La reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal ha terminado sin acuerdo para realizar la subida del Salario Mínimo Profesional. Esta misma semana se volverán a reunir para intentar cerrar un acuerdo después de que los empresarios estudien la propuesta del Gobierno.

Lo planteado por la cartera de Yolanda Díaz es que la patronal debe decidir si aceptar un acuerdo común para que el SMI suba un 4%, pese a que no se aceptan las condiciones de revisión de contratos públicos y bonificaciones al campo, o bien, quedarse fuera de un acuerdo entre Gobierno y sindicatos y la subida sea la que piden estos últimos (alrededor del 5%).

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en declaraciones a los medios antes de reunirse con los agentes sociales con el objetivo de cerrar una subida del SMI para 2024, con posiciones que oscilan entre el 3 % que propone la patronal y el 5 % de los sindicatos, pasando por el 4 % del Gobierno.

Pérez Rey ha dicho que su objetivo es alcanzar un pacto "en el que estén todos" y se ha mostrado dispuesto a hacer "todo lo posible para que hoy los agentes sociales nos den el sí, (...) explorando todas las vías".

No obstante, avisa de que "si no alcanzamos un acuerdo en torno al 4 %, si la patronal no se aviene a suscribir un acuerdo (...), el Gobierno se desvincula de la cifra e intentará acordar con sindicatos una subida del SMI que ya no estará en el 4 %".

"La subida será más ambiciosa si la patronal no suscribe el acuerdo", ha dejado claro.

La intención del Gobierno es que esta semana se despeje la subida del SMI, con el objetivo de que se apruebe este mismo mes de enero y tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero