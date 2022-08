Los sindicatos amenazan con movilizaciones este otoño si no se acuerdan subidas de salario

Los sindicatos piden a la patronal que se sienten a negociar los convenios y al Gobierno que demuestre, si es progresista, como subiendo el SMI pueden ayudar en este objetivo. No van a permitir, aseguran, que la inflación haga que los salarios sigan haciendo perder poder adquisitivo a la sociedad.

Que no se pierda poder adquisitivo, principal reclamo de los sindicatos

Los sindicatos exigen que las subidas salariales se adecúen a la inflación y exista cláusula de revisión salarial para que no se pierda poder adquisitivo. Además, los sindicatos denuncian que hay empresas que están subiendo los precios de los productos por el mero hecho de no perder poder adquisitivo, no por los sobrecostes de la producción.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló este lunes que su prioridad es subir los salarios para "poder subsistir" y para ello no descartó manifestaciones a partir de septiembre.

En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el líder sindical aseguró que "no nos sirven los 1.049 euros" previstos por el Ejecutivo para 2023. Subrayó que para la organización sindical se debería subir "en los términos en los que está la inflación", para situarlo en los 1.100 euros.

Álvarez dijo que no cree que la patronal CEOE acepte la subida del Salario Mínimo, pues "no aceptó el aumento anterior y creo que a nadie le extraña que diga que no", y afirmó que la subida del SMI es "el elemento fundamental que nos va a ayudar a que el impacto de la situación económica sea menor en los meses de otoño".

Álvarez explicó que quieren que el aumento de los salarios incluya la cláusula de revisión salarial para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.

Finalmente, mostró su apoyo a los manifestantes británicos "que son un preludio de lo que va a ocurrir en el conjunto del continente europeo y, desde luego, que va a ocurrir en España si la patronal finalmente no se sienta a negociar los convenios".