Ramón Espinar cree que Iglesias y Montero deben explicar cómo han multiplicado su patrimonio desde hace seis años

El que fuera secretario general de Podemos Madrid y portavoz de la formación en el Senado, Ramón Espinar, considera que el exvicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, deben explicar cómo han multiplicado su patrimonio desde que entraron en política hace seis años.

Así lo ha puesto de manifiesto a través de una serie de comentarios publicados en su perfil de Twitter tras conocerse que Iglesias y Montero suman actualmente un patrimonio de 1,17 millones de euros, de los que 601.518 euros son ahorros en cuentas y planes de pensiones. La pareja mantiene deudas por 462.312 euros.

Espinar, que dejó hace dos años sus cargos en Podemos por discrepancias con la dirección, no pone en duda que tanto Iglesias como Montero son personas "honorables". "No creo que nadie lo dude", subraya. No obstante, piensa que un incremento "muy grande" de patrimonio en seis años en política "hay que explicarlo bien", sobre todo, dice, "en Podemos".

Según asegura, Iglesias entró en política con 45.000 euros en 2014 e Irene Montero tenía 6.000 euros en su cuenta, por lo que "Podemos tiene que asumir que forma parte del juego democrático" que, si ahora ambos declaran 600.000 euros, se les pregunte por ello. "Y no pasa nada", remarca en uno de los comentarios publicados por Espinar en la citada red social.

El otrora portavoz de Podemos en el Senado está convencido de que "nadie piensa que haya nada raro, por supuesto", pero insiste en que es "fundamental" explicar estos incrementos patrimoniales para poder exigir a los demás transparencia. "La transparencia se ejerce primero y se exige después", sostiene.

Críticas por sus declaraciones

Ante las críticas que ha recibido en Twitter por pedir esta explicaciones, el exsenador ha reiterado: "Para pedir transparencia y explicaciones hay que empezar por darlas, seguir por exigirlas a los tuyos y luego ya ir a por los demás. Así que ofenderse mucho por pedirle a los nuestros que expliquen grandes incrementos de patrimonio es sectario y miope".