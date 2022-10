El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a mantener este jueves una reunión en Bruselas con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que intentará convencerle de que apoye el MidCat, la interconexión energética a través de los Pirineos, por los beneficios que tendría para la UE, Francia y la Península Ibérica.

El presidente francés ha venido expresando su rechazo a ese proyecto por considerar que no es rentable y porque hay que apostar por energías verdes. Pero Macron se abrió en Praga a conversar cara a cara sobre ello con Sánchez y Costa.

Por qué Francia rechaza la propuesta del Gobierno del Midcat

Macron insiste en que este proyecto es totalmente innecesario porque ya hay un problema de "sobrecapacidad" de las tuberías que conectan España y Francia. Y además tardaría mucho tiempo en construirse. Un mensaje que según ha dicho ya les ha trasladado "muchas veces" a Sánchez y Scholz

"¿Utilizamos plenamente las tuberías que ya existen? No, estamos al 50% o al 60%. ¿Hay hoy mucho gas que sube (hacia Francia)? No, es más bien Francia la que exporta gas a España. ¿Cuánto tiempo costará? Entre 5 y 8 años para construirlo ¿Queremos ser a largo plazo grandes importadores de gas del extranjero? No, nuestra estrategia es apostar por el hidrógeno", aseguró Macron cuando llegó a la cumbre de líderes europeos que se celebró en Praga.

"La pregunta que hay que plantearse es si haremos circular el hidrógeno por toda Europa o más bien la electricidad para hacer la electrólisis. Es una auténtica discusión estratégica que debemos tener. Yo creo que nuestra prioridad es más bien tener interconexiones eléctricas en Europa y por eso soy favorable a ese proyecto", sostuvo el presidente francés.

Sánchez intentará convencer en Bruselas a Macron de que apoye el MidCat

Macron se abrió en Praga a conversar cara a cara sobre ello con Sánchez y Costa. "Veré en unos días en París al primer ministro Sánchez y al primer ministro Costa, y vamos a encontrar acuerdos muy pragmáticos a tres", dijo Macron en la capital checa.

Por su parte, Pedro Sánchez expresó su convencimiento de que va a poder lograr un acuerdo "con un buen amigo y aliado como el Gobierno francés". Si después de que propuestas españolas como un precio al tope del gas o compras conjuntas gasísticas parecían imposibles y ahora se van abriendo paso, el presidente del Gobierno dijo que también ve factible el acuerdo para que el MidCat se convierta en realidad.

Ante los argumentos de Francia para mostrar sus reticencias al proyecto, el Gobierno subraya que la propia Comisión ha asumido que tendría financiación comunitaria e insiste en que el MidCat permitiría conducir hidrógeno verde, no sólo gas.

Desde el Gobierno se resalta la importancia de que Macron esté dispuesto a hablar de ello y se subraya que Sánchez le aclarará todas las dudas que tenga al respecto. De energía seguirán hablando Sánchez, Macron y Costa junto con el resto de líderes de la UE en el Consejo Europeo que comenzará después de su reunión y que se prolongará hasta el viernes.

¿Qué es el MidCat?

Se trata de una interconexión gasista entre España y Francia que consta, principalmente, de un gran tubo de 227 kilómetros que atravesaría los Pirineos para conectar las redes de ambos países.

La infraestructura iría desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa de Barbaira. Así, el conducto llevaría el gas procedente de Argelia y almacenado en España hasta el resto de países europeos.

Con ello, se pretende aumentar la exportación de gas al resto de Europa y disminuir la dependencia europea del gas ruso.

¿Cuánto costaría?

La construcción de esta interconexión se calcula que podría suponer una inversión de alrededor de 400 millones de euros. Además de la tubería se tendría que construir una estación de compresión para hidrógeno renovable, para facilitar la transición hacia esa energía.

Por otro lado, implicaría otros gastos en infraestructuras en ambos países y la capacidad del conducto sería de 7.000 millones de metros cúbicos (bcm).