El PSOE se desmarca de la reforma fiscal de Podemos al considerarla "oportunismo político"

EL PSOE ha subrayado en el debate de la proposición no de ley (PNL) de reforma fiscal que Podemos ha llevado al pleno del Congreso su rechazo a una propuesta fruto del "oportunismo político" a la vez que ha pedido a la formación morada que "no se confunda de enemigo".

Durante el debate de la proposición, que se votará el próximo jueves y que previsiblemente quedará rechazada, la diputada socialista Montse Mínguez ha recordado al portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que les unen "muchas cosas" y se ha referido al Consejo de Ministros, la subida del SMI o la reforma laboral. "Lo que no nos une es el oportunismo político de esta PNL", ha añadido Mínguez, que ha pedido a Podemos que "no se confundan de enemigo (...) la ministra de Hacienda no es el enemigo (...) el enemigo es otro".

En su intervención, Echenique ha defendido una propuesta que busca acabar con un gravísimo problema de "injusticia fiscal" y ha puesto como ejemplo a Amancio Ortega. "Solo el señor Amancio Ortega tiene tanto dinero como 6 años de la ley de dependencia, es obsceno", ha criticado Echenique, que ha reclamado al Gobierno "una reforma fiscal en profundidad" para garantizar el Estado del Bienestar.

Recargo de 10 puntos en impuesto de sociedades y nuevos tramos en el IRPF

La proposición no de ley de Unidas Podemos contempla un recargo de 10 puntos en el tipo del impuesto de sociedades para las compañías eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros, que sería transitorio durante 5 años, y nuevos tramos en el IRPF para rentas superiores a 120.000 euros anuales. También un tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto de sociedades sobre el beneficio neto y no sobre la base imponible, y el IVA superreducido del 4 % para los productos de higiene femenina, las peluquerías y los servicios veterinarios.

El PSOE ya había avanzado su rechazo a la propuesta, ya que prefiere "respetar los tiempos que ha determinado el Gobierno" y esperar el informe del comité de expertos del Ministerio de Hacienda.

A favor de la PNL se han mostrado partidos como Compromís que han subrayado la necesidad de un sistema fiscal más justo "donde pague más quien más tiene", mientras que otros partidos como PNV han criticado que Podemos traiga una propuesta "como si estuvieran en la oposición".

El PP considera que "España es un infierno fiscal"

"Ustedes están en el Gobierno", han afeado también desde Ciudadanos. Vox también ha incidido en que esta propuesta solo es un ejemplo más del "caos" del Ejecutivo de coalición y ha tachado de "confiscatoria" una propuesta que el PP también ha rechazado con dureza. "Ya estamos asfixiados a impuestos (...) España es un infierno fiscal", ha rechazado el PP. Y el diputado de UPN Carlos García Adanero ha aprovechado su intervención para defender su postura en la votación de la reforma laboral.

"No conozco a nadie que le hayan comprado el voto para votar lo que piensa (...) si alguien piensa que con mi voto voy a blanquear a quien blanquea Bildu, hasta aquí hemos llegado", ha afirmado. Desde ERC han "tendido la mano" para acordar una reforma fiscal "profunda" y no "cambios cosméticos" porque, en ese caso, han ironizado, tendrán que "buscar a Ciudadanos y rezar para que se equivoque otro diputado del PP".