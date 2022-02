El precio de la luz sube 16,8 % por la invasión de Ucrania: Estas son las horas más caras y más baratas

La invasión por parte de Rusia de Ucrania ha afectado directamente al precio de la electricidad en el mercado mayorista. En concreto, el precio de la luz subirá este viernes, 25 de febrero, un 16,79 % respecto a este jueves. La media durante la jornada se situará en 240,13 euros por megavatio hora (MWh), llegando a su precio más alto desde el pasado 17 de enero.

Además, según los datos del Operador del Mercado Ibérico (OMIE), el precio de la electricidad para el viernes será un 30,3 % más caro que hace una semana.

¿Qué horas son las más caras y cuáles las más baratas?

Si se mira por franjas horarias, el tramo más caro del día será el comprendido entre las 19:00 horas y las 20:00 horas, cuando estará a 300 euros/MWh.

Por otro lado, la hora más barata será la comprendida entre las 4:00 y las 5:00 horas, cuando se pagarán de media 153,32 euros/MWh.

El Gobierno dice que el suministro gasísitico de España no peligra

A pesar de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Sánchez insiste en que el suministro gasístico a España no peligra, pero sí prevé que se sigan incrementando los precios de la energía. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha matizado que "en España la garantía de seguridad de suministro está garantizada", aunque "puede verse afectada por los precios de la energía, en todos sus frentes".

Ribera ha tranquilizado diciendo que el suministro está garantizado, ya que Rusia no es de los "principales suministradores ni por tubo, ni por barco" de España. "Nosotros no somos ajenos a los mecanismos de configuración de precios en los mercados internacionales de las materias primas energéticas y esto incide en nuestros precios energéticos y, como consecuencia de ello, en el conjunto de la economía", ha apuntado.