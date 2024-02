Planas organiza una cata de "excelentes" tomates ecológicos españoles tras las críticas al producto en Francia

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha organizado este viernes una cata de tomates españoles ecológicos aliñados con aceite de oliva extra, después de las declaraciones de la víspera de la exministra gala Ségolène Royal en las que dijo que el tomate bio español es "falso e incomible".

Planas ha montado esta degustación en la sede del ministerio tras el encuentro que mantuvo con los representantes de las principales organizaciones agrarias, a los que convocó por el anuncio de movilizaciones en defensa de medidas de apoyo al campo.

Al término de esta reunión, el ministro anunció en rueda de prensa la celebración de la cata tras ser preguntado por las palabras de la exministra gala, y ha invitado a los periodistas y a los interlocutores de las asociaciones del campo a participar en la prueba.

"Con esta cata, van a poder comprobar en la práctica que esas lamentables manifestaciones (de Ségolène Royal ) no solo no son ciertas, sino que podemos vanagloriarnos de lo contrario", ha afirmado el ministro.

Planas ha explicado que "España tiene registradas 502 variedades de tomate de las 4.000 que hay en la UE, y de ellas hay 37 de principal comercialización, que tienen "absoluta garantía y con un mercado fantástico". "Somos el segundo país en producción de la UE y quinto del mundo en producción ecológica y ahí me quedo. La cuestión está clara, no solo no hay ningún problema, sino que es un motivo de orgullo".

El Gobierno francés pide disculpas a España

Tras la reunión que ha mantenido el ministro con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, el ministro de Agricultura ha calificado de "intolerables" los ataques franceses a transportistas y productos españoles y ha avanzado que ha recibido un carta de su homólogo galo Didier Guillaume en el que le pide "disculpas" y "lamenta" lo ocurrido.

Después de este encuentro, Planas ha reiterado que "el Gobierno está dispuesto a continuar trabajando con las organizaciones agrarias y el sector para avanzar en el futuro. Agricultores y ganaderos quieren que se les escuche, comprenda y respete. Esa es la actitud del Gobierno de España y estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones".

El titular del ramo ha calificado de "muy positivo" este encuentro, donde se ha hablado con "franqueza de muchos temas". "Estamos aquí porque el Gobierno considera que el sector agrario es estratégico. Estamos a su lado, conocemos sus problemas y estamos dispuestos a trabajar con ellos para la solución de los mismos", ha indicado.

España sólo apoyará cambios de la PAC que protejan los intereses de sus agricultores

Después de reunirse con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, el ministro de Agricultura ha afirmado que solo apoyará aquellos cambios en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) "en línea" con los intereses de los agricultores españoles.

Es lo que ha respondido Planas sobre la propuesta comunitaria de eliminar la obligación de dejar en barbecho parte de las tierras en 2024 y ha añadido que el clima de descontento en el campo está ligado a la actitud de la Comisión Europea y la UE, "que no han sido capaces de hacer con el mundo rural lo que se ha hecho en España desde 2018".